內地每天第一班高鐵為何不載客？ 被稱「掃雷車」身負重任
在中國高鐵線上，每天早上開行的第一班車很特別，它既不售票，也不接載乘客，甚至在時刻表上也找不到。這班列車為何要「空跑」？
「掃雷車」驗證檢修效果
高鐵列車、線路等設備，一般會安排在半夜的「天窗時間」檢修維護。但檢修效果如何、會不會有遺漏的問題呢？
為確保萬無一失，當局便安排高鐵線每天最早一班列車「空跑」，以作驗證，其正式名稱是「動檢確認車」，也被鐵路迷形象地俗稱為「掃雷車」。
「掃雷車」雖然亦會有車次編號，卻不會出現在普通時刻表上。
機械師監控設施技術狀態
它運行期間，車上只會有司機、機械師等三、四名工作人員。
他們各有分工，例如機械師要負責監控列車運行、接觸網技術狀態，確認線路與車輛之間匹配狀態，並重點觀察線路「天窗時間」檢修後，是否有設施未恢復的情況，若有問題要立即處理。
如果一切正常，「動檢確認車」到站後便會馬上轉換車次，變回載客列車，開始新一天的運作。
兼職送快遞緩解物流壓力
另外，「動檢確認車」雖然不載客，惟有機會「兼職」送貨任務，例如運送新鮮食品、醫藥、電子產品等，亦會在「雙十一」期間載運一般快遞件，協助緩解物流壓力。
據報道，一列「動檢確認車」載貨重量可達15噸，時效性與航空相當。
說完「動檢確認車」，其實高鐵線上遇有另一種「動檢車」——「高速綜合檢測列車」。
「黃醫生」專測試新線路
該種列車同樣不售票、不載客，也不會在時刻表上顯示，惟它的車廂裏不是一排排座位，而是載着各種高科技測控設備。因為車身有黃色漆裝，它也有「黄醫生」之名。
每當有高鐵新線路開通，「黃醫生」會率先在線路上測試，並採集數據供分析，確保線路滿足營運條件。
「黄醫生」甚為珍稀，根據2023年數字，全國各型號「高速綜合檢測列車」只有17組，鐵路迷要一睹其「廬山真貌」，可謂可遇而不可求。
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