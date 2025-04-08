外交部：中方2月赴福島採樣核污水檢測分析完成　結果未見異常

《新華社》報道，4月7日，中國外交部發言人林劍表示，今年2月中方專家再赴日本福島第一核電站獨立採集福島核污染水有關樣本，近日得出檢測結果，未見異常。林劍重申，中方反對日方排放核污染水的立場從未變化。



外交部例行記者會。

4月7日外交部記者會上，外交部發言人林劍介紹：「經向有關部門了解，中方科研機構已完成對今年2月赴日本福島核電站附近海域獨立採集的海水、海洋生物等樣本的檢測、分析，樣本中氚、銫-134、銫-137、鍶-90等放射性核素活度濃度未見異常。」後續，中方相關檢測數據將提交國際原子能機構，由其統一匯總發布。

林劍補充：「中方多次指出，單次檢測結果沒有異常不能保證今後檢測都沒有問題。」林劍表示，在日前舉行的中日經濟高層對話中，日方重申接受對排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測，確認持續開展上述監測活動。

「中方反對日方排放核污染水的立場從未變化，我們將繼續會同國際社會和國際原子能機構等相關專業組織，敦促日方切實履行承諾，確保排海處於國際監督之下。」