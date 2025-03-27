日本憂解放軍攻台強化九州防線　國防部：台灣不關日本的事

日媒《共同社》3月16日報道，多名日本政府相關人士透露，因應解放軍可能武力攻台的擔憂升高，日本政府正研擬優先在九州部署具「對敵基地攻擊能力」的地面發射型長射程導彈。對此，國防部發言人吳謙今（27）日表示，「台灣問題不關日本什麼事，日方也最沒有資格拿台灣說事。」



根據國防部官網文圖直播，在3月27日的例行記者會上，有記者提問，針對中國今年國防預算成長、日本官房長官指責中方軍力迅速擴張缺乏透明度，以及日本自衛隊成立統合作戰司令部、並擬於九州部署遠程導彈，中方有何回應？

吳謙表示，關於今年中國國防費的情況，中方已作出詳細說明，其規模、結構、用途等公開透明、無可非議。日本作為二戰期間發動過侵略戰爭的國家，最沒有資格對他國的國防費指手畫腳的。

國防部新聞發言人吳謙27日主持例行記者會。（國防部）

針對日本涉台言論，吳謙強調，「台灣問題不關日本什麼事，日方也最沒有資格拿台灣說事。只有堅持一個中國原則、堅決反對台獨，台海和平穩定才有保障」。

吳謙指出，日本近年不斷突破《和平憲法》約束與「專守防衛」承諾，大幅增加防衛開支、發展遠程進攻能力，「在軍事擴張的道路上越走越遠，這才值得世界愛好和平、特別是曾經受到日本軍國主義侵略的國家高度警覺和共同反對」。

他並表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，敦促日方以史為鑑，在軍事安全領域謹言慎行，停止歪曲解讀中國國防政策和軍事戰略，以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。

3月22日，中國外長王毅、日本外相岩屋毅、韓國外長趙兌烈在東京出席第11次中日韓外長會議。（Reuters）

根據《共同社》3月15日報道，日本政府已就將九州作為地面型長射程導彈的優先部署地點展開探討。報道指出，由於對解放軍可能武力攻台的危機感升高，日本政府認為有必要優先強化西南地區的防衛體制，並將就具體部署地點與當地民眾進行協調。

另外，日本防衛省已於3月24日正式成立統一指揮陸海空自衛隊的「統合作戰司令部」，除可提升跨領域聯合作戰效率外，亦具備指揮美日聯合作戰、執行對敵基地攻擊的能力。