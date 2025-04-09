美防長訪巴拿馬稱自中國影響下奪回運河　中使館：停止歪曲污蔑

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4月8日訪問巴拿馬，與巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）宣布舉行會晤。他稱，兩國承諾深化合作，將共同確保巴拿馬運河安全，從中國影響下奪回運河，不容中國利用企業的商業關係將運河「武器化」，甚或用於間諜活動。9日，中國駐巴拿馬使館發言人發布嚴正聲明。



聲明指出，中國從未參與巴拿馬運河管理和經營，也從未干涉運河事務。中方始終尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河是永久中立的國際通行水道。中方有關立場已在兩國元首互訪的正式文件中寫明。美方口口聲聲說中國干預運河，但歷史上運河唯一一次被切斷恰恰就是因為美國入侵。誰在維護運河的中立和繁榮，誰在不斷叫囂「收回」運河，誰才是運河真正的威脅，公道自在人心。

圖為2025年4月8日，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth，左）訪問巴拿馬，與巴拿馬安全部長Frank Abrego（右）會面，討論巴拿馬運河週邊的安全合作。（Getty Images）

聲明稱，中巴於2017年11月簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄，得益於該文件，中巴合作有了更強有力的政策保障、實質投入和民意支持，兩國在貿易投資、基礎設施建設、金融、援助等領域合作加速發展，取得豐碩成果，為巴國家和人民帶來了實實在在的好處。美方罔顧事實炒作「中國威脅論」，試圖破壞中巴合作，完全是出於其自身地緣政治目的，暴露出其霸權嘴臉。

聲明強調，是誰在大搞脅迫和掠奪，大家都看得清清楚楚。美巴關係不應是排他性的，同中國發展關係是巴拿馬作為主權國家的選擇，是巴人民的選擇，美國無權干涉。中方奉勸美方好好反思自身對包括巴拿馬在內的拉美和加勒比發展中國家的霸道霸淩和巧取豪奪，停止對中國的歪曲污蔑。與其不顧事實抹黑中國，到處挑撥離間，不如把精力集中在如何更好造福當地。