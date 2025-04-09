河北承德隆化縣養老院火災20人死亡　負責人被控制，原因調查中

4月8日晚上9時許，河北省承德市隆化縣一養老院發生火災致20人死亡，火災原因正在調查中。



事發地點。（@大河報）

《央視新聞》報道，4月8日21時48分，隆化縣一老年公寓發生火情。消防、應急、公安、衛健等部門第一時間趕赴現場開展救援。23時左右，現場明火被撲滅。事故造成20人不幸遇難，19名未受傷人員送醫觀察。

目前，公寓相關負責人已被公安機關控制，事故原因調查、家屬安撫等工作正在有序開展。

事發地。（@大象新聞）

內媒《大象新聞》報道，當地有商戶證實，事發地為隆化縣國恩老年公寓，目前已被警方封鎖，禁止靠近。該商戶稱 ：「這個養老院在這個村開了好多年，平時是封閉管理，平時很少見到裏面的老人出來，住在養老院裏的老人不光有本村的，附近幾個村的老人有入住。」

《大河報》引述知情人稱，着火的是一家民辦養老院，在當地的口碑還行，之前沒有發生過類似事情。聽說是線路着火引起火災，但不太確定。有附近居民表示，火是從樓上着起來的，頂樓住的大部分是生活不能自理的老人。