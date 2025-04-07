有片｜私家車公路撞欄起火　路過司機肘擊破窗救人：人平安最重要

4月4日，一輛私家車在杭新景高速上撞到護欄起火，剛好開車路過的朱金杰立即停車，與其他車主衝上前救人，但一直未能打開車門，情急之下，朱金杰瞄準車窗用手肘破窗，再由其他車主用撬棍、扳手擴大破口，在眾人合力之下，成功救出被困司機。



《杭州日報》報道，4月4日上午7時左右，家住杭州的朱金杰駕車與妻兒行駛在杭新景高速上，突然發現前方多車緊急避讓，一輛私家車撞欄後車頭冒出黑煙，他毫不猶豫立即停車。

朱金杰稱，當時駕駛室車門緊鎖，也沒有人下車，卻一直有黑煙冒出，「直覺告訴我必須立刻行動」，他判斷司機被困車內，便立即嘗試拉開車門，但拉斷門把手都未能開門，於是他瞄準車窗位置，用手肘擊破玻璃窗。

4月4日，一輛私家車在杭新景高速上撞到護欄起火，朱金杰用手肘破窗救人。（影片截圖）

朱金杰用手肘破窗後，其他車主用撬棍、扳手擴大破口。（影片截圖）

朱金杰用手肘破窗後，其他車主用撬棍、扳手擴大破口。（影片截圖）

他表示，當時濃煙太大，根本看不清車內情況，只能靠摸索。當他大聲呼喊時，被困的司機也將手伸出，並伴隨微弱的呼救聲。朱金杰的妻子立即報警，此時有幾名路過的車主也手持撬棍、扳手等工具衝上前，大家合力將車窗破口擴大，救出司機並破開後窗，發現無人被困後，立即將受傷的司機移到安全地方。

由於驚嚇過度，獲救司機的情緒不穩，朱金杰一直耐心安慰對方，直至警方和救護車到場，確認對方安全後才匆匆離開。看著手肘上的瘀傷，朱金杰憶述當時用手肘破窗的瞬間，感覺如有神助，「疼，但當時管不了那麽多」；「自己也不知道當時哪來的力量一兩下就把窗打破了」。

一輛私家車在杭新景高速上撞到護欄起火，冒出濃濃黑煙。（影片截圖）

眾人救出被困司機，後由救護車送院。（影片截圖）

朱金杰用手肘破窗救人。（影片截圖）

當時與朱金杰同行的妻子稱，高速上車來車往比較危險，報警後她便回到車上，見火勢加大時感到十分擔憂，但同時內心也非常自豪，於是用手機記錄了丈夫的英勇時刻，「孩子當時在車上目睹了一切，爸爸的形象更偉大了」。

據悉，朱金杰平日在社區工作，對消防救援有一定了解，但是首次遇到這類事故，事發當日警方也聯繫了他，感謝他的幫助。朱金杰稱，獲救的司機肋骨骨折，但整體情況還好，沒有生命危險，「碰到這種情況就應該救，人平安就是最重要的」。