江西鄱陽一民房深夜起火 15歲少年清明回家遇火劫亡
撰文：林芷瑩
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4月6日，江西上饒市鄱陽縣蓮湖鄉慕禮村一幢住有一家四口的民房起火，住在一樓的祖父母及二樓的父親成功逃生，但其15歲兒子不幸身亡。
《大皖新聞》報道，慕禮村村民張女士稱，死者平日在縣城讀書，因為清明節放假才回家住兩天。
慕禮村的村幹部介紹，火災發生在慕禮行政村下轄的蓮豐自然村，該民房住了一家四口，「爺爺奶奶住在一樓，男孩和他爸爸住在二樓，一人一個房間。火是從男孩房間裏燒起來的，他爸爸有精神疾病，跳窗戶下來的，男孩不幸遇難」。
蓮豐自然村村幹部稱，火災發生在4月6日凌晨3時左右，遇害少年今年15歲，在當地一所中學讀初三，在他小時候父母已離婚。
村幹部透露，起火民房共三層，家中有很多書籍，另外起火一家曾經營賓館，其中一個房間堆放了多張被，本次大火將這些物件全燒毀。
同日，鄱陽殯儀館已將死者的遺體火化。鄱陽縣消防救援大隊表示，民房起火原因仍在調查當中。
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