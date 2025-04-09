鄭永年：特朗普讓全球進入「負和博弈」時代　中國要靠自己偉大

美國總統特朗普4月2日宣布啟動「對等關稅」政策、掀起新一輪全球貿易戰爭，香港中文大學（深圳）講座教授鄭永年在《大灣區評論》發文指出，特朗普不會使中國再次偉大，只有中國自己才能使國家再次偉大。鄭永年強調，中美之爭的本質是經濟韌性之爭，中國唯有打造具備經濟韌性的產業體系，才能在這場長期博弈中立於不敗之地。



特朗普當日宣布的新政策，涵蓋對包括中國、日韓、東南亞及歐洲等多個地區的進口商品加徵關稅，對中國加徵幅度高達34％，對台灣亦達32％。特朗普形容這天為「美國解放日（Liberation Day）」，並聲稱這些「期待已久」的關稅將使美國重新「富有」，此舉引發國際社會震動。

鄭永年指出，這場「對等關稅戰」只是特朗普「總體交易觀」的一環，並非長久之計。「沒有一個國家可以因為關稅而致富，也沒有一個富裕的國家因為關稅而繼續保持繁榮。」鄭永年提醒，中國不能低估特朗普的行動背後的邏輯與算計，同時也不能盲從西方媒體對特朗普的負面評價。

針對中國應如何回應，鄭永年表示，對美國的反制既不可避免，也是必須的，但中國的目標應當是構造一個具有強大經濟韌性的產業體系——突破核心技術瓶頸、建設強大國內市場、堅持高水平對外開放——只有這樣一個產業體系才能使得中國在和美國的長期競爭中不僅立於不敗之地，實現自身的可持續發展和國家的復興。

文章指出，北京對特朗普關稅政策立即作出反擊，對原產自美國的所有進口商品徵收同等幅度的關稅。中國政府譴責此舉為「單邊霸凌」，強調將「堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益」。

美國時間4月6日，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目採訪時，竭力為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策作辯護。盧特尼克興奮地表示：「數以百萬計工人打軍擰著小小的螺絲來製造iPhone，這種事情將會來到美國。」（X@atrupar）

鄭永年進一步分析，特朗普透過這種「總體交易」方式，試圖將美國面臨的經濟和政治問題外部化，轉化為國際衝突。他指出，中國若盲目進行「負和博弈」，將重蹈蘇聯覆轍，唯有構築具備「全、大、多、密、強」特徵的現代產業體系，才是長遠之計。

文章提及，在過去幾十年，中國深受新自由主義經濟思潮影響，企業傾向依賴國際市場採購，而非自主研發和生產。但隨著美國對中國發動貿易戰，「核心科技等不來，還得靠自己」已成共識。鄭永年指出，中國目前已將「教育、科技和人才」作為優先戰略，預示大科研體系建設即將啟動。

2023年7月6日，中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）上可以看到 AI（人工智能）標誌。（Reuters）

他認為，中國內需潛力龐大，一旦完成全國統一大市場建設，可望釋放更大經濟動能。同時，中國接過自由貿易大旗，以高水平開放、制度型開放、自主開放和單邊開放三位一體的模式重塑國際經貿格局。

文章最後警告，即便特朗普將中美貿易爭端升高為意識形態與地緣政治競爭，中國也需保持冷靜。「特朗普不會使得中國再次偉大，只有中國自己才能使國家再次偉大。」

鄭永年提醒，面對當前全球政經局勢急劇變化，中國需有戰略定力，鞏固自身發展根基，方可應對未來更大挑戰。