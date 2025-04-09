不要高估美國打關稅戰的能力　不要低估中國奉陪到底的決心

特朗普在自定義的「解放日」簽署的「對等關稅」行政令正在世界範圍內掀起一陣狂風巨浪，世界各主要國家和地區對此都做出了一定反應，而中國則是目前唯一一個採取行動進行加碼反制的國家。全球關稅戰會否演變為中美之戰？世界經濟會否由此進入大衰退？中國能借此拉攏同樣承受重壓的美國傳統盟友嗎？這是很多人的疑惑，也是關稅戰走向的重要觀察面向。

特朗普揮出關稅核彈之後，次日中國商務部新聞發言人就明確表示，「中方對此堅決反對，並將堅決採取反制措施維護自身權益。」4月4日，中方有關部門接連表態並公布反制措施，包括對原產於美國所有進口商品在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅，在世貿組織爭端解決機制起訴美方對華產品加徵「對等關稅」措施，發布對7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，決定將16家美國實體列入出口管制管控名單禁止對其出口兩用物項，將11家美國企業列入不可靠實體清單實施制裁，對原產於美國、印度的進口相關醫用CT球管發起反傾銷立案調查，暫停美國2家禽肉企業產品輸華，暫停美國C3家企業禽肉骨粉輸華資質。

圖為中國商務召開發布會。（中國商務部）

面對中國的對等反制，特朗普隨即發出威脅，表示如果中國不在4月8日撤銷34%加徵關稅，他將向中國疊加50%關稅，並強調所有中國要求的談判都將終止，其他國家向美國提出的談判要求，則將立即開始。中國商務部則回應，如果美方一意孤行，中國必將奉陪到底。

美國對從中國進口商品的關稅將在9日凌晨12:01起升至104%，這意味着中國也將再度升級反制措施，沒有退路。有消息稱，中國已準備至少六招反制美國，包括：大幅加徵美國大豆、高粱等農產品關稅；禁止美國禽肉輸華；暫停中美芬太尼合作；服貿領域反制措施，包括限制美國公司參與採購、限制開展法律諮詢等業務合作；減少或禁止進口美國電影；調查美企在華知識產權獲益情況。

事實上中國會如何應對此輪關稅戰在《人民日報》7日刊發的《集中精力辦好自己的事》一文中已經有明確答案。該文從四個方面展開論述：其一，雖然關稅戰會對中國經濟造成衝擊，但「天塌不下來」，因為近年來中國積極建構多元化市場，對美市場依賴已在下降，對美出口佔全部出口的份額已從2018年的19.2%降至2024年的14.7%，對美出口下降不會對整體經濟造成顛覆性影響；其二，特朗普第一任期打貿易戰，並沒有把中國打趴下，反倒「越壓越強」；其三，中國已與美國打了8年貿易戰，積累了豐富的鬥爭經驗，對美方實施的新一輪經貿遏壓已有預判，對其可能造成的衝擊有充分估計，應對預案的提前量和富餘量也打得較足；其四，任爾東西南北風，中國還是要集中力量做好自己的事，從供給側和需求側同時發力，以國內經濟結構調整應對外部環境調整。

人民日報4月7日刊發評論員文章《集中精力辦好自己的事》。（資料圖片）

中美第一輪貿易戰讓中國「越壓越強」近在眼前，拉長時間線來看，不管是「兩彈一星」的研製還是大飛機項目再次被提起，外部的刺激因素都起到了非常重要的推動作用，這也是那個時代的中國人即便物質條件匱乏，卻不能不斷製造奇蹟的動力源所在。放在今天的關稅戰，同樣適用。數據顯示，2018年中美貿易戰爆發時，中國有35項關鍵技術被「卡脖子」，目前已經攻克21項，剩下的也在逐步攻克中。此外，中國過去幾年在科技領域和軍事領域也是亮點頻頻，《中國製造2025》更是完成大部分既定目標。這是上一輪貿易戰「越壓越強」的實證，也是應對已經開打的關稅戰的底氣。

所以不要低估中國奉陪到底的決心，因為在中方看來，奉陪到底固然有成本，但算總體賬和長遠賬，收益完全值得放手一搏。同時，也不要高估美國打關稅戰的能力，因為美國此輪關稅戰帶有全球性，這種「與全世界為敵」的做法不可避免會對美國自身造成反噬，當進口品漲價傳導為通脹壓力，拖累美國經濟與貿易競爭力並損害消費者利益，美國民眾會以自己的方式做出反制。

剛剛過去的周末，反特朗普抗議集會席捲美國和歐洲，抗議者的不滿情緒涉及特朗普的社會經濟政策及其貿易措施，特別是他宣佈對全球多數國家徵收進口關稅後，抗議蔓延至倫敦、巴黎和柏林等歐洲城市。根據路透社/益普索民調，特朗普的支持率已降至43%，創下自其二次就職以來的最低點。