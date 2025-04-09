中央發布中美經貿關係白皮書：中美可平等對話、互利合作解決分歧
撰文：朱加樟
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美國政府美東時間4月9日凌晨12時01分（本港時間中午12時01分），正式向全球86個國家及地區開徵「對等關稅」（reciprocal tariffs）；其中對中國進口貨品徵收高達104%的關稅。
新華社報道，國務院新聞辦公室4月9日發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策立場。
白皮書除前言、結束語外共分為六個部分，分別是中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。
白皮書表示，中方始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商找到妥善解決問題的辦法。
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