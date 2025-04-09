關稅戰｜特朗普稱中國冀達成協議　北京：應拿出平等尊重互惠態度

美國政府正式向全球86個國家及地區開徵「對等關稅」（reciprocal tariffs），其中對中國進口貨品徵收高達104%的關稅。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前在周二（8日）與韓國代總統韓悳洙通電話後發文時談及中國，他說中國非常渴望與美國達成協議 。



中國外交部發言人林劍9日回應稱，美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。



中國外交部發言人林劍。（外交部網站）

在例行記者會上，法新社記者提問，發言人剛才表示中方將採取堅決行動應對美方今日生效的新關稅措施。您能否給出具體說明，中國將會採取怎樣的措施？此外，特朗普總統曾表示中國非常渴望達成協議。這是否屬實？如果屬實，中方會在什麼情況下不再對美國採取對等關稅措施？

林劍表示，美方仍在對中國濫施關稅，一味地進行極限施壓，對這種霸道、霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受。「美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」

據早前報道，特朗普與韓國代總統韓悳洙通電話後發文時談及中國，表示美國正與許多其他國家打交道，這些國家都想與美國達成協議，「中國也非常想達成協議，但他們不知道如何開始。我們正在等待他們的來電。這會發生！上帝保佑美國。」