美對華加徵104%關稅生效　官媒引述消息：中方有兩個信息值得關注

美國政府美東時間4月9日凌晨12時01分（本港時間中午12時01分），正式向全球86個國家及地區開徵「對等關稅」（reciprocal tariffs）；其中對中國進口貨品徵收高達104%的關稅。



官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」在該措施生效後引述消息人士發文指，中方有兩個信息點格外值得關注。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

「玉淵譚天」的文章指，第一，要注意一個詞，「奉陪到底」。從2月1日美國政府開始逆勢而動、加徵關稅之後，中國已經針對美國連續3輪採取了堅決反制措施。3輪下來，一共20多個反制措施。這些反制是被迫的，也是合理合情合法的。

第二，關於對話。談判的大門，我們當然沒有關上，但絕不是以這種方式。

文章又引述中國學者指，當前，美國政府就是妄圖與各國開展一對一雙邊談判，利用優勢談判地位，各個擊破。中國作為全球第一大貿易體，不示弱，不退讓，本身就是向世界展現維護多邊貿易體制的堅定決心，這也是中國的大國責任。

文章稱，關稅戰就是發展之戰。發展是世界各國的普遍權利，而不是美國的專利。我們要做的，是捍衛我們的發展權利，是捍衛我們的經濟繼續企穩向好。