全球最快國產CR450動車　將在渝廈高鐵高速試驗　時速可達400公里

作為全球最快的高鐵列車，國產高鐵CR450動車組不久前完成了樣車設計並成功下線。據《中國經營報》報道，CR450動車組樣車目前已完成了低速試驗工作，準備前往渝廈高鐵重慶至黔江段進行高速試驗。



CR450。（央視新聞）

有接近中國國家鐵路集團有限公司（簡稱「國鐵集團」）人士表示，目前CR450動車組兩列樣車仍在環形鐵道，預計本月將前往中國鐵路成都局集團有限公司（簡稱「環形鐵道」），準備前往正線進行高速試驗。

就具體試驗路段，上述人士透露，目前為CR450動車組樣車選定的高速試驗線路是新建渝廈高鐵重慶至黔江段（簡稱「渝廈高鐵重慶段」），聯調聯試工作由國鐵成都局組織安排，確保動車組檢修。

CR450關鍵系統實驗室。（央視新聞）

中國中車股份有限公司在3月28日舉行的2024年年度業績電話會上也確認了上述消息。在業績會上，中國中車人士表示，預計CR450樣車二季度將到正線進行試驗和運行考核，驗證和優化動車組與軌道線路、接觸網供電、行車控制信號等系統的最佳匹配。

接近國鐵集團人士稱，渝廈高鐵重慶段3月9日啟動聯調聯試。作為CR450動車組樣車衝高試驗的前期準備車，CRH380AJ綜合檢測列車3月已經開始在渝廈高鐵重慶段試跑。該人士續指，3月22日，CRH380AJ-0202綜合檢測列車在前期逐級提速聯調聯試的基礎上，順利跑出了時速385公里，證明這條高鐵線路達到設計速度目標值，實現了聯調聯試階段性目標。

至於為何選擇渝廈高鐵重慶段作為CR450動車組樣車聯調聯試線路，上述人士說，此前，國鐵集團為CR450動車組樣車選定的正線試驗線路是新建滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段，不過該段直至4月3日才進入靜態驗收工作，聯調聯試工作還將錯後，這將耽誤CR450動車組樣車的正線試驗，遂國鐵集團將正線試驗安排在了已經進入聯調聯試階段的渝廈高鐵重慶段。

此前有報道指，CR450料今年投入使用。（網上圖片）

據悉，渝廈高鐵重慶段是國家《中長期鐵路網規劃》「八縱八橫」高鐵網中渝廈通道的重要組成部分，從重慶站引出，止於重慶市黔江區，設計時速350公里。重慶東至黔江段新建正線長度約250公里，全線共設車站7座。

聯調聯試是指鐵路部門在鐵路工程完成靜態驗收，確認達到聯調聯試條件後，採用測試列車和相關檢測設備，對鐵路各系統的功能、性能、狀態和系統間匹配關係進行綜合檢測、驗證和調整、優化，使整體系統達到設計標準，滿足以設計速度開通營運的要求。