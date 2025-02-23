國產CR450動車組完成樣車設計成功下線　時速400公里須減重逾10%

全球最快的高鐵列車CR450動車組近日完成樣車設計並成功下線，目前研發團隊正進行一系列科學試驗和性能驗證，為列車早日投入商業運營奠定基礎。



在國家鐵道試驗中心，工程師們正為CR450動車組樣車進行稱重試驗。該列車的運營時速可達400公里，但為了減少對軌道的衝擊，列車必須減重超過10%。中國鐵道科學研究院機輛所副研究員陳璨表示，這一過程涉及結構和材料的變化。

在國家鐵道試驗中心，工程師們正在為CR450動車組樣車做稱重試驗。陳璨表示：「就跟人一樣，你要瘦，又要足夠壯。一個是結構變化，一個是材料的變化，逐項逐項去攻克。」（央視截圖）

CR450動車組是基於運營中的CR400動車組的一次重要技術突破。研發團隊針對首次應用的永磁牽引電機進行了數百次極端工況的模擬試驗，以確保其性能。

為了減少高速運行中的空氣阻力，科研人員針對共振和散熱等問題，首次將車底整個轉向架區域包覆，從而保證整車的平整度，減少運行阻力。目前，CR450的靜態和低速動態調試已經完成，接下來將進行逐級提速的動態運行試驗。

國鐵集團計劃於2025年利用滬渝蓉高鐵武宜段等新線加快完成CR450的型式試驗，並展開多速度級、多場景的科研試驗和運用考核。

CR450動車組是基於運營中的CR400動車組的一次重要技術突破。（央視截圖）

CR450的命名中，「C」代表中國，「R」則指鐵路。中國是全球唯一實現時速350公里高鐵商業運營的國家，如今時速提升至400公里的背後，是多項新技術的支撐。中國鐵道科學研究院機車車輛研究所所長張波指出，從2018年開始，團隊經過多年的技術可行性論證，最終確定了合理的技術方案。

CR450的主要性能指標在國際上領先，包括最高試驗時速450公里、運營時速400公里，預期將進一步縮短旅客出行的時空距離。此外，列車的制動距離更短、運行穩定性更佳，整體能耗和車內噪聲也有顯著降低。

這一系列的技術突破不僅提升了高鐵的速度與安全性，也為未來的智能化和個性化服務奠定了基礎。張波強調，速度不僅是技術問題，更是經濟問題，未來高鐵的發展將持續聚焦於速度的提升及其對環境的影響。