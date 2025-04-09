關稅戰｜廣州官方闢謠希音SHEIN製造鏈外移：將持續加碼國內投資

《南方都市報》消息，廣東商務局回應外媒傳出「希音供應鏈轉移」消息，稱作為從廣州成長起來的全球化企業，希音持續在廣州為核心的國內供應鏈加碼布局和投資。



圖為2023年11月，Shein在美國印第安納州（Indiana）開設的一家工廠。（Getty）

據《南方都市報》報道，近日有外媒報道指「希音供應鏈轉移」，廣州商務局對此回應稱，作為從廣州成長起來的全球化企業，希音持續在廣州為核心的國內供應鏈加布局和投資，今年一季度在廣州的出口額繼續保持增長，無疑是讓供應鏈轉移的謠言不攻自破。

2023年11月29日，北京，鏈博會各企業展台，SHEIN希音。（視覺中國）

知名諮詢機構GlobalData發佈數據顯示，希音（SHEIN）成為2024年增長最快的時尚零售商，並超越了ZARA、H&M和優衣庫，成為全球第三大時尚零售商。

一件來自SHEIN的包裹。（視覺中國）

報道指，據不完全統計，希音通過帶動中國國內貿易出口、生產製造、倉儲物流、交通運輸等一大批行業，推動了上下游百萬級人員的就業發展。另一方面，隨着希音平台化戰略的不斷深化，希音在自主品牌之外，通過「跨境電商+產業帶」的模式，助力更多第三方品牌、商家通過跨境電商開拓國際市場。