中美關稅｜海關總署：4.10日前啟運並5.13前進口　不加徵84％關稅

中國周三（9日）宣布提高美國商品關稅至84%，以報復美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（9日）起對中國產品徵稅104%。中國海關總署同日就有關執行事項發布公告，稱自4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵84％關稅；4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運的，並於4月10日12時01分至5月13日24時進口的（下稱「在途貨物」），不加徵本次加徵的關稅。



中國海關總署就對美加徵84%關稅措施，公布執行事項公告。（視覺中國）

海關總署在執行事項公告指出，所有4月10日12時01分起申報、進口原產於美國的所有貨物，在現行徵稅方式、適用關稅稅率（現行適用的最惠國稅率或暫定稅率與已實施的加徵關稅稅率之和）基礎上加徵本次加徵的關稅。

對於「在途貨物」，進口企業可申請不加徵本次加徵的關稅，但需自行核實原產於美國進口貨物的運輸情況，確認裝載有關貨物的運輸工具是於4月10日12時01分之前從啟運地啟運，且相關貨物於5月13日24時前申報進口。在確認有關進口貨物符合「在途貨物」的規定後，可向海關申請退還相關稅款及利息， 並提交相關證明材料。