中美關稅｜央視發文解讀白皮書：10句話解析什麼叫「奉陪到底」

國務院新聞辦公室4月9日發布長達2.8萬字的《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，《央視新聞》玉淵譚天同日發文解讀白皮書，題為《十句話解析什麼叫「奉陪到底」》。



圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署對等關稅行政命令，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 在旁。（Reuters）

文中指，第一句，綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的本地銷售額三項因素，中美雙方經貿往來獲益大致平衡。

美方刻意、偏執地強調巨額貿易逆差讓美國「吃虧」。實際上，客觀認識和評價中美雙邊貿易是否平衡，需要全面深入考察，不能只看貨物貿易差額，而是要從貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的本地銷售額三方面，來看中美之間經貿交往總體的、互相得益的情況。

在美國亞特蘭大示威現場，有民眾舉起要求「撤銷關稅」的牌子（Reuters）

根據美國商務部數據，中國占美國貨物貿易總逆差的比值已經連續6年下降，從2018年的47.5%降至2024年的24.6%，而2023年美國對華服務貿易順差為265.7億美元，美國在服務貿易方面占有顯著優勢，2022年美資企業在華銷售額高達4905.2億美元，遠高於中資企業在美786.4億美元的銷售額。

第二句：美國是中國服務貿易最大逆差來源地，逆差規模總體呈現擴大趨勢。

當前，中國對服務需求明顯擴大，中美雙方服務貿易快速增長。據美國商務部統計，2001—2023年，中美服務貿易額由89.5億美元擴大到668.6億美元，增長了6倍。其中，美國對華服務貿易年度順差擴大11.5倍至265.7億美元，2019年時更是高達397億美元。根據中方統計，2023年，美國是中國第二大服務貿易夥伴；據美方統計，中國是美國第五大服務出口目的地。

由於關稅實施，日用品價額或上漲。圖為：紐約一雜貨店（Grocery Store）。（Getty）

而針對該現狀，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示：「如果美國未來持續一意孤行，我們也不排除利用服務貿易的手段去進行反制，中方的反制工具其實非常多。當然，中方也會廣泛聽取意見，在追求反制效果最大化的同時，把對國內的負面影響降到最低。」

第三句：美相關產品產能有限，對華出口能力不足。

中方明確指出，對華出口不夠，是美國自己的能力問題。從過去的事實來看，美相關產品產能有限，對華出口能力不足。2020年，美國波音公司飛機產量僅相當於2019年的40%左右，對中方的交付帶來較大影響。

除此之外，美方部分產品在價格、安全等方面競爭力不強，影響中方企業市場化進口意願。2018年、2019年波音主力機型B737MAX接連發生墜機等嚴重事故，包括中國、美國在內的全球大部分國家均對此機型採取了停飛措施，對飛機貿易造成了較大影響。

第四句：美方未落實協議技術轉讓章承諾；未完全落實協議金融服務、匯率相關承諾。

在白皮書中，中方明確提及了美方兩項沒有落實的義務。

其一，美方未落實在技術轉讓方面的承諾。協議技術轉讓章規定，「對於收購、合資或其他投資交易，任何一方都不得要求或施壓對方個人向己方個人轉讓技術」。但美國強制要求TikTok出售、剝離，干涉企業正常運營，威脅投資者技術安全和商業利益。美方違背市場經濟基本原則，不尊重並損害了企業正當合法利益。

其二，美方未完全落實協議金融服務、匯率相關承諾。協議簽署後，美國商務部出台新規，將匯率低估納入反補貼調查，並在一些產品的反補貼案件中引入所謂「人民幣匯率低估」項目。美方此舉既不符合世界貿易組織規則，也不符合協議承諾。、

人民幣。（Reuters）

文章分析，美方的行為，實際上是試圖將中國列為「匯率操縱國」。

中國稅務學會副會長張連起表示，「這就是美方發起金融戰的手段。實際上，在美國國內的主流認知里，中方並沒有操縱過人民幣匯率，我們是負責任的大國。」

第五句：美方對華出口管制、打壓制裁等不合理措施，給協議執行造成嚴重的負面影響。

2020年以來，美方違反中美第一階段經貿協議精神，出台多項不合理的對華經貿限制措施，實施了一系列不恰當的對華出口管制措施，並頻頻通過實體清單等對大量中方企業進行無理打壓制裁，嚴重破壞了中美經貿合作氛圍，極大影響了中方自美進口相關商品和服務。

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

例如，美國2022年10月出台措施，全面升級對華芯片、半導體設備出口管制，當年中國自美進口的半導體和半導體製造設備的金額（以美元計價）分別下降了23%和17.9%。

張連起表示：「這種做法實際上是在對中國進行極限施壓，通過打壓降低中國在先進製造業領域的競爭力，迫使中國只能尾隨美國進行發展。美國歸根結底就是想要抑制中國的創新發展。」

第六句：2023年7月，隨着信息技術協定擴圍產品完成第八步降稅，中國關稅總水平進一步下降至7.3%。

中國加入世界貿易組織時，做出了廣泛而大幅度的降稅承諾。到2010年，中國貨物降稅承諾全部履行完畢，關稅總體水平從2001年的15.3%降低到9.8%。就世界貿易組織約束稅率而言，中國9.8%的關稅總水平已經非常接近發達成員的平均約束稅率（9.4%）。2023年7月，隨着信息技術協定擴圍產品完成第八步降稅，中國關稅總水平進一步下降至7.3%。

對外經濟貿易大學教授崔凡表示，這樣的關稅水平事實上已經低於韓國等較發達國家的平均關稅水平，中國以全球第二大市場的地位，給全球商品提供了廣闊的市場機遇。

第七句：取消最惠國待遇嚴重破壞中美經貿關係和全球經貿秩序穩定。

2025年4月，美國白宮發布「美國第一」貿易政策報告執行摘要，稱已詳細評估國會關於取消中國永久正常貿易關係地位（即永久給予最惠國待遇）的法案，並據此向總統提出建議。事實上，美國當前對中國加征的關稅稅率已經遠遠超過了最惠國待遇所規定的幅度，那為什麼美國還要推動取消中國永久正常貿易關係地位的法案？

對外經濟貿易大學教授崔凡分析，這是由於特朗普政府現在對全球加征所謂「對等關稅」，都基於一個前提，就是特朗普通過總統行政令宣布了「國家緊急狀態」，這個總統用行政令的方式宣布的「國家緊急狀態」是需要美國國會定期進行審查的。特朗普試圖通過取消對華永久正常貿易關係地位的法案，無疑是試圖把對華超高關稅，從需要國會定期審核，變成長期、永久有效的。

但是這樣的「算盤」，恐怕並不容易如願。最近，參議院就有多名共和黨議員表示支持一項旨在限制特朗普單方面徵收關稅權力的兩黨法案。在眾議院，共和黨議員唐·培根也在起草一份類似法案，眾議院至少有十幾名共和黨人考慮簽署這項法案。

第八句：美方對小額包裹免稅的擔憂毫無必要。

美國在小額包裹免稅的問題上，最終還是對中國的小額包裹取消了免稅。

對外經濟貿易大學教授崔凡指出：目前美國只取消了對來自中國小額包裹的免稅政策，這無疑是違反世貿組織非歧視原則的。

中國跨境電商Temu和Shein將受到衝擊。（Getty）

不僅如此，這一舉措對美國海關造成了極大的擾動。此前，價值800美元以下的貨物入境美國可享免關稅優惠。根據美國海關的數據，2023年約有6.41億件通過「最低限度」原則進入美國的包裹原產地是中國。根據測算，取消小額包裹免稅，對美國而言根本是得不償失的。

第九句：美國301關稅措施是典型的單邊主義做法；美方232調查違反多邊經貿規則；美方加征所謂「對等關稅」損人害己。

美國對華加征關稅使用的所謂301調查、232調查工具，以及對反傾銷、反補貼等貿易救濟措施的濫用，都是對世貿組織規則的嚴重破壞。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

對外經濟貿易大學崔凡表示，2017年中美經貿摩擦之前，美國一年的關稅收入為330億美元。現在根據美國總統特朗普的貿易和製造業高級顧問納瓦羅的說法，按照現在特朗普的「新政」，美國政府每年將增加約6000億美元的關稅收入，10年內將增加6萬億美元。

文章指出，美國破壞規則得來的每一分收益，都伴隨着更大的代價。美國股市在所謂「對等關稅」宣布後的周四和周五連續兩個交易日暴跌，納指跌入技術上的熊市區間，兩個交易日蒸發5.4萬億美元。

第十句：中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。

文章稱，梳理本輪中美經貿互動，可以發現，中方在敦促美方立即糾正錯誤做法、取消所有對華單邊關稅措施、停止對華經貿打壓的同時，也在給美方重申一句話：與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。

事實上，平等對話是大國間解決問題的基本態度。任何國家都不會為了迎合或滿足其他國家不合理的要求而放棄自身合理的發展利益，但這不妨礙雙方通過對話尋找可能的解決路徑。

往遠了看，中美作為兩個大國，兩國歷史上既有反法西斯、反恐、應對公共衛生緊急事件等攜手應對挑戰的經歷，又在推動多邊貿易體制、促進亞太地區開放繁榮等方面開展過卓有成效的合作。

現在，通過平等對話機制，中美雙方可以清晰表明各自關注問題的態度，澄清相關事實，解釋提出關注的原因，探討導致相關問題的因素，商量可能的解決方案。

談判的大門，沒有關閉，但是絕不是以美國現在的這種方式。

最後，還是要告訴美國：中方不願打貿易戰，但中國政府也絕不會坐視中國人民的正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。