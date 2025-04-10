特朗普關稅｜外交部：美國冒天下之大不韙　中方不願打但也不怕打

針對美國宣布對中國加徵125%關稅，外交部發言人林劍在周四（4月10日）舉行的例行記者會表示，美方出於一己之私，將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，嚴重侵犯各國的正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，這是公然冒天下之大不韙，與整個世界作對。



中國外交部發言人林劍。（外交部網站）

林劍說，採取必要的反制措施反對美國的霸淩行徑，既是為了維護自身的主權、安全、發展利益，也是為了維護國際公平正義，維護多邊貿易體制，維護國際社會的共同利益。得道多助，失道寡助。美國的倒行逆施不得人心，終將以失敗告終。

林劍強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家。中方不願打，但也不怕打。「我們絕不會坐視中國人民的正當權益被剝奪，絕不會坐視國際經貿規則和多邊貿易體制被破壞。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。美方將自身利益淩駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益，必然遭到國際社會更強烈的反對。」

而對於有關中方發布赴美風險提示的問題，林劍表示，這是因為美方對華一味地進行極限施壓的霸道霸淩行徑，嚴重惡化中美關係的社會基礎和民意環境，嚴重干擾兩國各領域的交往與合作。中方將繼續採取堅決有力措施，堅決維護自身的正當合法權益。