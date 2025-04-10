特朗普關稅｜英媒舉關鍵兩原因：習近平不太可能會跟特朗普低頭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）4月9日宣布「暫緩」對等關稅90天，稅率統一降至普遍的10%，唯獨對中國進口稅率由104%提高到125%。面對威脅，中國毫不退讓，反擊調升對美關稅至84%。外交與商務部門也公開表明將「戰鬥到底」。



英國《衛報》報道稱，中國近年遭遇經濟增長放緩的挑戰，加上美國副總統萬斯（JD Vance）曾批評美中過去的貿易政策時還嘲笑中國，並暗示北京打的是一手爛牌，但在關稅上，習近平幾乎不可能向特朗普讓步。



英國《衛報》引述專家提出兩個關鍵因素：第一，因為美國對中國進口的依賴程度，遠高於中國對美國。另外一個關鍵因素是，北京早在2018年特朗普1.0發起關稅戰時，就開始降低對美國的依賴。

中美歐最新關稅形勢（01製圖）

《衛報》 指出，美國自中國進口的主要是消費性商品，如智慧型手機、電腦和玩具。金融機構「Rosenblatt Securities」的分析師預測，特朗普光是加徵中國進口商品54%的關稅，美國最便宜的iPhone售價就可能從799美元飆升到1142美元。

經濟預測公司Enodo Economics創辦人兼首席經濟學家喬伊列娃（Diana Choyleva）則認為，「特朗普無法將這些經濟困境合理地歸咎於中國。」

相較之下，中國從美國進口的多為工業與製造用原料，如大豆、化石燃料與噴射引擎，這些商品價格的漲幅較容易被吸收，且不會直接影響物價，所以中國民眾不需要掏更多錢購物；美國老百姓會更痛苦。

《衛報》也提到，自2018年特朗普1.0發起中美貿易戰以來，中國大幅拓展與其他國家的貿易聯繫，降低了對美國的依賴。

2018至2020年間，巴西對中國的大豆出口量較2015至2017年的平均水平成長逾45%，而美國的出口則下降38%。中國雖仍是美國農產品的最大市場，但這個市場正逐漸萎縮，對美國農民造成衝擊。2024年，美國對中國的農產品出口額為292.5億美元，遠低於2022年的428億美元。

2010年11月28日，中國深圳港碼頭，一面中國國旗在風中飄揚。(Getty)

《衛報》指出，中國還有其他反制手段。此前，中國2位有影響力的民族主義部落客在8日發表了內容相同的文章，列出可能的中國報復行動，據稱消息來源非常可靠。

禁美國電影輸華！特朗普威脅徵104%關稅 消息：中國有6反制絕招

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建議的反制措施包括，暫停與美國在芬太尼（Fentanyl）管制方面的合作、調查美國企業在中國的知識產權獲利情況，甚至禁止美國電影在中國上映。