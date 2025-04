貿易戰｜毛寧發毛澤東韓戰時期影片　稱中國人不怕挑釁不會退縮

中國外交部發言人毛寧4月10日在X平台發佈一段毛澤東舊影片,並配文:「我們是中國人。我們不怕挑釁。我們不會退縮。」



毛寧在X平台發佈一段毛澤東舊影片,是其在1953年2月7日的中國人民政治協商會議第一屆全國委員會第四次會議發言,毛澤東表示:「時間要打多久,我想我們不要做決定。過去是由杜魯門,以後是艾森豪威爾,或者美國的將來的什麼總統,由他們去決定。他們要打多久就打多久。一直打到,完全勝利」

毛寧還配文指,We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down.(我們是中國人,我們不怕挑釁,我們不會退縮)

據中國共產黨員網介紹,上甘嶺戰役後,中國人民志願軍和朝鮮人民軍在正面戰場上完全掌握了主動,在邊打邊談的過程中,戰爭進入第3個年頭。1953年1月,艾森豪威爾就任美國總統,當年2月7日,毛澤東發表講話,表明了中國人民將抗美援朝戰爭進行到底的決心。