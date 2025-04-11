北京暫未反制125%美國關稅　分析：中美轉入「桌面下博弈」

美國對華加徵125%關稅生效首日，中國官方未立刻作出關稅反制，在重申「奉陪到底」立場的同時，也強調對於談判「大門敞開」，並承諾幫外貿企業擴寬內銷渠道。



受訪分析師認為，中國暫停關稅「競爭式加碼」，一定程度上能為中美貿易戰降溫。不過，中美目前仍缺少溝通契機和管道，有可能轉向非公開的「桌面下博弈」。

中國4月9日晚間宣布對美國再加徵50%反制關稅後，特朗普指中國的行為「對全球市場缺乏尊重」，北京時間4月10日將對華加徵關稅率從104%提升至125%。算上此前加徵的20%，特朗普第二任期以來，共計對華加徵關稅145%。

特朗普一周內第三次提高對華關稅後，截至10日晚間截稿為止，中國官方尚未像前兩次一樣迅速祭出關稅反制措施。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

關稅層層加碼之際，有消息指中國高層10日舉行臨時會議，討論額外經濟刺激措施。上周清明假期期間，中國高層據報也密集開會，討論穩定經濟和市場的措施。

《彭博社》引述知情人士報道，10日的臨時會議重點討論住房、消費支出和技術創新方面的支持措施。此外，包括金融監管部門在內的機構也召開會議，討論經濟提振措施。

中國央行3月以來四次明確提及「擇機降息降準」後，官媒《證券日報》10日發文稱，進一步實施好適度寬鬆貨幣政策「正合時宜」，再次表明貨幣政策箭在弦上。

對於美國新一輪上調關稅，中國商務部發言人何詠前同日在例行發布會上說，中國就關稅問題與美談判的立場是明確的、一貫的，「談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底。」

何詠前重申，中國將堅定不移推進高水平對外開放，「以自身的穩定發展為全球經濟注入更多確定性」。她也承諾，商務部將幫助出口遇阻的外貿企業開拓國內市場，深入開展內外貿一體化工作等。

繼中國官方提醒遊客和留學人員充分評估赴美風險後，國家電影局亦於10日宣布，中國將適度減少美國影片進口數量。

2025年4月8日至9日，中央周邊工作會議在北京舉行。（中國外交部官方網站）

另一方面，在「國家隊」持續發力下，中國股市連續第三天收漲。上證指數10日收漲1.16%，重新站上3200點，深證成指和創業板指分別收漲2.25%和2.27%。不過，三大股指仍未收復7日大跌的失地。

分析：中美或藉助第三方力量開啟溝通

香頌資本執行董事沈萌接受《聯合早報》採訪時分析，中國官方暫時未跟著特朗普進行關稅加碼的數字遊戲，一定程度上是給貿易戰降溫。

至於商務部表態，沈萌解讀為「有軟有硬」，既表達出希望進行更成熟、更務實交流的態度，也維持「奉陪到底」強硬一面。

不過，對於中美誰先邁出談判第一步，沈萌認為目前仍缺少溝通契機和管道，更有可能借助第三方力量，進行非公開渠道溝通，這也意味著雙方會進入「桌面下博弈」狀態。

特朗普宣布最新一輪對華加徵關稅之際，也對願意與美國談判的國家暫停實施新關稅90天。華僑銀行亞洲地區研究與策略主管謝棟銘認為，這使得中美之間局面發生了新變化。

謝棟銘受訪時分析，特朗普宣布對等關稅時，是「美國對全世界」；中國開始反制後，情況變成了中美對抗；隨著美國暫緩其他國家關稅90天，目前局勢便成了「全世界對中國」。

他說，在其他國家與美國談判過程中，不排除美國會加入一些「很誇張的條約」。這是中國需要防止出現的一個場景。「這也是為什麼中國需要跟很多國家接觸，保持開放，以確保不會變成中國對抗全世界，或全世界被美國綁架對抗中國。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

