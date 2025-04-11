《人民日報》批美國「關稅訛詐」　嚴重擾亂全球產供鏈穩定

針對美國近期對中國實施關稅措施，《人民日報》今（11）日發表署名「鐘聲」的評論文章，直指美方「關稅勒索」嚴重干擾全球產業鏈與供應鏈穩定，並警告此舉將「損人不利己」，不僅損害全球經濟，更影響美國自身產業發展。



文章指出，不少美國媒體已質疑，「濫施關稅後，物價將会上漲到何种程度？」美國消費者也感到憂心忡忡，甚至開始囤積物資，顯示美方極端經濟政策正在引發市場恐慌。

評論強調，全球產供鏈的形成是基於效率最大化的自然結果。中美兩國因產業結構與資源禀賦不同，發展出互補性強的供應體系，已歷經數十年市場競爭淬鍊，是「效率最優解」。

美國總統特朗普（Donald Turmp）對各國打開關稅大戰，引發全球巿場動盪。（Reuters）

中方近日發布的《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書亦指出，中美經貿合作帶動美國產業升級，為美國消費者帶來實質利益。「美國從中國進口大量消費品、中間品和資本品，支持了美國製造業產業鏈發展，豐富了消費者選擇，降低生活成本，提高了中低收入群體的實際購買力。」

文章補充，美國企業透過中美合作整合兩國要素優勢，提升了國際競爭力，同時讓美國能將資源集中在創新與高端製造領域，減少國內能源消耗與環境壓力。

「中美產業鏈供應鏈合作不是『誰依賴誰』的零和博弈，而是互利共贏的雙向選擇。」文章指出，2024年中美雙邊貨物貿易額達6882.8億美元，年增3.7%。中國美國商會調查也顯示，53%受訪企業預期2025年將加碼對華投資。

此外，包含蘋果200家主要供應商中，逾八成在中國生產；亞馬遜第三方賣家依賴中國供應鏈以維持價格競爭力。文章認為，這些事實印證了中美供應鏈合作「始終指向效率邏輯」。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）呼籲民眾「買股票」的推文和暫緩加徵「對等關稅」的決定，推動道指大升近3000點。特朗普的助理晚上在X上發布一條影片，他接見嘉信理財集團創辦人施瓦布（Charles Schwab）時向來賓炫耀施瓦布當日大賺25億美元（約194億港元），這條影片在網上引起民憤。（X@MargoMartin47）

文章強烈批評，美國試圖藉關稅促使製造業回流，實際上卻加劇供應鏈斷裂與產業空心化風險。「這不僅無法重振製造業，反而削弱其產業基礎。」德國機械設備製造業聯合會也警告，美國施加的懲罰性關稅「將在大西洋兩岸造成嚴重損害」。

《金融時報》首席經濟評論員馬丁．沃爾夫亦指出，「美國針對全球貿易體系的激進政策正在破壞美國主導建立的開放貿易體系，將令美國經濟付出慘痛且深遠的代價」。

文章最後強調，歷史與現實皆表明，單邊主義與保護主義只會破壞全球產業鏈與價值鏈穩定。「中美作為全球前兩大經濟體，尤其需要視對方發展為機遇，把對方當作夥伴而非對手，共同為全球經濟注入穩定性。」