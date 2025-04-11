菲律賓鋼鐵大王郭從願遭撕票死狀淒慘　中使館：已提出嚴正交涉

有菲律賓「鋼鐵大王」稱號的華人郭從願和他的司機，3月底遭人綁架後，家屬前後共付出約2.1億披索（約2800萬港元）的天價贖金。不料兩人仍遭撕票，遺體於9日被發現。11日，「中國駐菲律賓大使館」微信公號發文表示，中國駐菲律賓使館就一名中國公民在菲遭綁架遇害全力開展工作。



使館表示，日前一名中國公民在菲律賓遭綁架。中國駐菲使館高度重視，黃溪連大使第一時間作出部署，相關部門全力開展營救工作，指導並協助家屬向菲警方和國內公安部門同步報案，同時要求菲執法部門全力偵辦，安全解救人質。不幸的是，該中國公民同其菲籍司機最終被害。使館向兩名遇害者表示沉痛哀悼，向家屬表達誠摯慰問，並對兇手予以嚴厲譴責。

遭撕票的菲律賓華人「鋼鐵大王」郭從願。（微博）

獲悉當事人遇害後，使館領導立即向菲有關部門負責人提出嚴正交涉，要求菲方動員一切力量和資源，盡早偵破案件，將兇手繩之以法。針對近期涉中國公民綁架等惡性犯罪持續上升的勢頭，認真傾聽華社呼聲，與菲華主要社團共同商討對策，採取切實措施保護在菲中國公民和華僑華人安全與合法權益。

中國政府一貫高度重視保護海外中國公民安全與合法權益，對侵害中國公民的犯罪行為絕不姑息。長期以來，駐菲使館積極推動中菲執法合作，嚴厲打擊針對中國公民的犯罪活動，同時密切跟蹤菲當地治安形勢，及時發布各類安全提醒，組織預防性知識講座等，著力提升旅菲華僑華人安全防範意識和能力。

下步，駐菲使館將繼續敦促菲方加大力度，全力偵破有關案件，嚴懲兇手，嚴格執法，加強治安，還華社安寧。使館再次提醒在菲及近期擬來菲中國公民切實提高安全防範意識。如遇緊急情況，請及時報警並與駐菲使領館聯繫，尋求幫助。

郭從願遺體被裝在尼龍袋中，頭部被膠帶層層包裹，而且臉部布滿傷痕瘀青，死前疑遭施暴，死狀淒慘。（影片截圖）

據早前報道，兩人的屍體在9日被發現遺棄在里薩爾省羅里計斯鎮的一處草叢內，遺體都被裝在尼龍袋中，頭部被膠帶層層包裹，而且臉部布滿傷痕瘀青，死前疑遭施暴，死狀淒慘。

據報道，68歲的死者郭從願（Anson Que）是「Elison Steel」公司的老闆，也是菲律賓家喻戶曉的鋼鐵大王。他和其司機於3月29日在布拉干省參加一場餐會後被綁架，其家屬收到綁匪索要贖金的通知，焦急地分了三次共付2.1億披索（約1.2億台幣）的天價贖金。正當眾人以為他能平安歸來之際，卻被民眾發現陳屍在草叢當中。