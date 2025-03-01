百萬網紅羅大美綁架殺害案　嫌犯當庭翻供不認罪　羅母氣到發抖

百萬網紅羅大美遭朋友綁架殺害一案，2月28日在河南省南陽市中級人民法院不公開審理。開庭前，羅大美的家屬在庭前表示，在法庭上將重點關注嫌疑人沙某某和楊某的犯罪事實，希望法律能給三名犯罪嫌疑人應有的懲罰。



羅大美妹妹透露，庭審時余某某基本推翻了全部口供，否認控罪，稱自己並未殺死羅大美，而且羅大美微信的多筆轉帳都是他的自願贈與，更稱羅大美的許多財物都是仿冒品。羅大美的母親更是當場氣到發抖稱，「他們的供詞是強詞奪理，沒有悔改之心」。



百萬網紅羅大美遭撕票藏屍 朋友指他曾借錢救人：有錢遭熟人嫉恨

由左而右依序是羅大美的妹妹、羅大美的爸爸和羅大美的母親。（極目新聞）

羅大美母親此前曾數度落淚。（影片截圖）

嫌犯劫財後原想將羅大美賣至緬甸 後失敗將其殺害

據此前報道，羅大美（男，本姓尚）1993年出生於河南許昌，生前是藝校出身的反串演員，在短影音平台做直播帶貨，有上百萬粉絲。2023年7月5日，犯罪嫌疑人余某生通過另一名嫌疑人楊某，將羅大美約到南陽市區的出租房中進行綁架。

後來余某生和同居女子沙某某一同將羅大美藏在南召縣一處偏僻的民房中，通過暴力手段逼迫羅大美轉帳200多萬元（人民幣，下同，約902萬元新台幣），此後將其殺害。

河南警方指出，嫌疑人原計劃綁架勒索羅大美十幾萬元，但卻貪心直接從羅大美帳戶搶劫，要求他轉出數百萬元。羅大美流動資金被劫空後，三名嫌犯更想將羅大美賣至緬甸再賺一筆，但因案發時，中緬雙方正大力打擊電詐犯罪，嫌疑人計畫落空，便將羅大美殺害藏屍。

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嫌犯辯稱羅大美死亡純屬意外 財產是自願贈與

羅大美妹妹轉述，余姓疑犯表示，羅大美死亡純屬意外，供述的勒頸致死等細節是自己假設的，在勒頸、刀刺前，羅大美已經死亡。羅大美臉部的刀傷則是他作為朋友，想割開套頭袋子看他最後一面。

余姓疑犯還稱，羅大美的多筆轉帳都是羅大美一再要求、自願贈予，才勉強接受。他還否認羅大美的財物價值，稱那些都是仿製品。

余某某稱羅大美自願被他帶走，而他帶走羅大美是為了「讓他受受罪，因為他說我壞話」。余某某稱，從緬甸回國是因為覺得當地不安全，且自己對羅大美心有愧疚，想回國後打工補償羅大美父母。

對於他的說法，羅大美的母親和妹妹小尚表示不能接受，羅大美的母親痛批他「沒有一句實話，胡攪蠻纏，毫無悔改之心。」

開庭當日，羅大美家屬一行與代理律師趕往法庭。現場也有不少羅大美生前好友和粉絲在等待。法院前，羅大美父母和妹妹均多次痛哭，鞠躬感謝公眾對該案的關注，並表示一定會堅強起來，讓三名疑犯獲得嚴懲。

開庭當日，羅大美家屬一行與代理律師趕往法庭。

哥哥的事情發生後，妹妹小尚心情一直十分壓抑低落。小尚表示，自己和父母心情沉重緊張，她說道，「這案件不僅折射我們小家的家庭悲劇，也關係到社會安全，希望三名犯罪嫌疑人能得到應有的懲罰。」

小尚說道，在開庭前會議的時候，她見到了其中的兩名疑犯和代理律師，「犯罪嫌疑人竟然連一句道歉或者懺悔的話都沒有，至今仍不肯簽認罪認罰書。」