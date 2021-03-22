新冠肺炎︱武漢疫情記者張展尋釁滋事罪成判囚　家屬被指探監遭拒

撰文： 潘亞玲 最後更新日期： 2021-03-22 11:31

曾經在武漢記錄新冠肺炎（COVID-19）疫情的公民記者張展早前因尋釁滋事罪成，被判4年。有消息指，張展已被轉到上海女子監獄，家屬要求探監遭拒。

「公民記者」張展因言論問題遭拘捕，引發輿論熱議。（中央社）

據「維權網」3月21日報道，張展母親表示，近日收到通知前去監獄要求探望，門衛稱需打電話預約，但其提供的號碼卻無法撥通。

報道指，張展曾持續絕食抗議，家人擔憂她的身體狀況。

張展出生於1983年9月2日，陝西咸陽人，畢業於西南財經大學，金融學專業碩士，2010年在上海從事律師工作，但後來因為參與維權活動，被註銷律師執業證。此前，她因聲援香港反修例運動而遭到拘捕。

2020年2月初，張展前往當時是新冠肺炎疫情「震央」的武漢，在社交媒體上發佈多段視頻以及大片文字，記錄醫院等現場情況的同時多次批評官方的抗疫舉措。

而在武漢疫情3月後逐漸得到緩解時，張展仍在街頭採訪居民對封閉式管理的看法以及其他不滿。5月，張展據報因涉嫌尋釁滋事罪被捕。

張展於2020年底被判刑4年，這也是首名因報道疫情被治罪的公民記者。

此前，張展自述遭到「灌食」起訴書披露內情（點擊大圖瀏覽）：

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進曾就張展一事評論稱，張展2月份開始在武漢的「獨立報道」，客觀地說她是去那裏「挑事」的，因為根據網上一些人留下的記錄，她當時使用了一些這樣的標題：《武漢-火葬場深夜的轟鳴聲》、《當最基本的生存權都無法保障時，政府和國家還有意義嗎》、《武漢-凌晨一點的灑水消毒車，有用嗎》等。

胡錫進認為，相較武漢後來所取得的抗疫成果，以及這份成果對全中國乃至全世界提供的探索，張展這些「獨立報道」僅截取出微觀點和情緒線索，「與中國抗疫的真實脈絡是一種南轅北轍的關係」，「扭曲」對武漢抗疫的認知。