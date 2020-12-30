中國公民記者張展尋釁滋事罪成囚4年　美國歐盟促北京立即放人

曾到武漢採訪新冠肺炎（COVID-19）疫情的中國大陸公民記者張展，12月28日遭判尋釁滋事罪成，入獄4年。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與歐盟12月29日分別就此批評中國，要求北京政府立即放人，其中歐盟指控稱，根據消息來源，張展在拘留期間遭受折磨和不當對待，她的健康狀況嚴重惡化。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月29日發表聲明，就張展罪成事件批評中國（美國國務院網站）

蓬佩奧發表聲明稱，美國強烈譴責中國對張展的虛假起訴與定罪，敦促中國政府立即無條件釋放張展。聲明又指，中共再次顯示將盡一切努力把那些質疑中共官方的人滅聲，即使是在關鍵的公共衛生信息方面。

蓬佩奧同時又在Twitter發文，他稱「在面對中共的謊言下，張展對武漢的報道未經審查，是為世人所需要、讓世界獲悉疫情散播的窗口，她應該因勇氣而獲表揚，而不是因此遭囚禁。」

In the face of the Chinese Communist Party's lies, Chinese citizen journalist Zhang Zhan’s uncensored reports from Wuhan gave the world a much-needed window into the outbreak of COVID-19. She should be celebrated for her courage – not imprisoned for it. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 29, 2020

歐盟同日發表聲明，要求中國釋放張展以及其他被囚記者、律師及人權分子，歐盟又指「根據可靠消息來源，張女士在拘留期間遭受折磨和不當對待，她的健康狀況嚴重惡化。」

37歲的張展2月從上海前往武漢，並以自媒體形式報道當地疫情和患者的情況。自由亞洲電台報道，據浦東新區檢察院的起訴書顯示，當局指控張展2月進入武漢後多次透過微信、Twitter等平台以文字、影片等方式發布大量虛假信息， 並接受境外媒體的採訪，惡意炒作新冠肺炎疫情，受眾眾多，影響惡劣。