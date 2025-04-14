中國傑出數學家夫婦離美　加入華人科學家「海歸潮」

在美國普渡大學工作逾20年的中國數學家陳敏，加入由中國「晶片首富」虞仁榮創辦的一所研究型大學，成為近期華人科學家「海歸潮」中的最新一員。



根據寧波東方理工大學（暫名）官網信息顯示，陳敏今年起擔任該校理學部教授。她的丈夫沈捷自2023年起出任該校數學科學學院院長，曾是普渡大學的傑出教授，並擔任該校計算與應用數學中心主任。

陳敏和沈捷夫婦。（寧波東方理工大學（暫名）網站）

陳敏的研究領域為應用數學，涵蓋非線性波、數值分析、建模、偏微分方程及攝動理論等。沈捷則主要從事偏微分方程的數值解研究，研究方向包括譜方法的數值分析理論、計算流體力學與計算材料科學等。

據《南華早報》報道，這對夫婦於1978年在北京大學數學系相識，2002年一同前往美國普渡大學從事博士後研究並取得教職。他們育有三名子女，在孩子們陸續離家升讀大學後，開始考慮回國發展的可能性。

兩人所加盟的寧波東方理工大學由中國「晶片首富」、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮投資創辦，並獲得浙江省與寧波市兩級政府的大力支持。該校的辦學理念是為破解「卡脖子」技術瓶頸與發展「高精尖」產業提供原始創新支撐。

東方理工大學今年將迎來首屆學生，專業涵蓋電子資訊、計算機、先進製造、數據科學與物質科學等五大領域，目前仍在全球招聘教研人才。

《聯合早報》上月曾報道，自去年以來，已有至少17名頂尖科學家自海外返華，其中多數來自數學與物理領域，超過75%原先在美國任職。

美國總統特朗普在其首個任期內推出「中國行動計劃」，對華人科學家及與中國有合作關係的科研人員進行系統性調查。儘管美國司法部於2022年終止該計劃，但寒蟬效應在華裔學者中仍持續蔓延。隨著特朗普有望重返白宮，有關「中國行動計劃」重新啟動的憂慮再度升溫。

另據中國多位科學家共同創辦的微信公號《知識分子》報道，長期研究海歸學者的大連理工大學教授孫玉濤指出，自1949年以來，中國歷經三次「海歸潮」，前兩次分別發生於20世紀50年代初（中共建政後）與90年代初（改革開放時期），第三次「海歸潮」則始於2008年金融危機之後。

孫玉濤本月初接受香港《文匯報》採訪時表示：「當前仍處於第三次『歸國潮』中，而且美國的『推力』越來越大，中國的吸引力越來越強。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

