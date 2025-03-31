華人科學家再掀「海歸潮」

美國普林斯頓大學原核子物理學家劉暢、美國俄勒岡大學原數學教授林華新、英國劍橋大學原物理學家貟國霖 、美國康寧公司原光學研究員占涵宇……媒體本月來接連曝光四名頂尖科學家回到中國任職的消息，使得華人科學家「海歸潮」再受關注。



《聯合早報》梳理發現，去年以來至少有17名頂尖科學家從海外回到中國，他們多數來自數學和物理學領域，例如被譽為「奈米發電機之父」的物理學家王中林、被視為華人中最可能獲得「數學界諾貝爾獎」菲爾茲獎的數學家孫崧等。

這些「海歸」學者加入的機構，除了北京大學、清華大學、浙江大學、中國科學技術大學等傳統頂尖學府，也包括一些近年來新成立的研究機構和院校。

以2018年設立的西湖大學為例，這所位於浙江杭州的民辦研究型大學，去年接連吸引三名海外頂尖科學家任職，包括法國巴黎西岱大學原數學系教授陳華一，曾任美國貝勒醫學院解剖教學中心主任的張曉明，以及在澳大利亞國立大學任教20年的數學家汪徐家。

本月返華的數學家林華新，加入的則是2023年11月剛成立的上海數學與交叉學科研究院（SIMIS）。這家新型研究機構由上海市政府、楊浦區和復旦大學共同支持設立，由著名美籍華裔數學家丘成桐擔任理事長，目標是打造集基礎研究、人才集聚與培養為一體的基礎科學與交叉學科研究平台。

SIMIS成立還不到一年半，已吸引多名頂尖數學家加盟，包括曾在美國加州大學洛杉磯分校執教20多年的劉克峰。

「海歸」學者加入的機構，除了北京大學、清華大學、浙江大學、中國科學技術大學等傳統頂尖學府，也包括一些近年來新成立的研究機構和院校。（資料照片）

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝受訪時分析，越來越多中國學者選擇海歸，一方面是因為中國為招募頂尖科學家，在薪酬、補助和實驗室等方面推出更有吸引力的激勵措施；另一方面則與華人科學家在海外受針對的危機感加重有關。

官方數據顯示，中國每年投入的研究與試驗發展（R&D）經費自2020年以來增長近40倍。去年中國研發經費投入超過3.6萬億元（人民幣，下同），同比增加8.3%，高於同期5%的整體經濟增速。目前研發經費總量僅次於美國，位居全球第二。

上述海歸學者中，超過75%都是從美國返華。這既是因為在美中國學者人數眾多，也可能與近年來美國加碼針對華人學者有關。

美國總統特朗普首個任期內推出「中國行動計劃」（China Initiative），以「打擊經濟間諜」和「打擊竊取智慧財產權」為由，針對華人科學家和與中國有合作關係的科研人員進行系統性調查。

2024年10月，國安部以美國Phillips 66能源公司前中國籍員工譚鴻錦為例，指控美國司法部的「中國行動計劃」，導致103名華裔科研人員職業生涯被毀。（路透社）

美國普林斯頓大學當代中國中心教授謝宇、哈佛大學生物統計系教授林希虹等學者統計顯示，「中國行動計劃」推出的2018年裡，就有1062名研究者離開美國科研機構，回到中國工作。此後三年間，離美返華的華人科學家達到3878人。

「中國行動計劃」推行期間，美國國立衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）也對大量亞裔科學家展開類似調查。美國《科學》期刊2023年發表的調查報道顯示，NIH要求協助調查的246名科學家中，81%是亞裔，有103人因此失去工作。

美國司法部2022年2月終止「中國行動計劃」，但華裔學者中的寒蟬效應仍在持續。隨著特朗普重返白宮，關於「中國行動計劃」重啟的顧慮再度升溫。

在美國西北大學任教長達20年的華裔女科學家吳瑛去年7月自盡身亡。過後有報道指吳瑛生前因被NIH調查，導致實驗室關閉、科研權遭剝奪，對其研究生涯造成毀滅性打擊。

知名華裔分子生物學家吳瑛2024年7月10日於美國芝加哥寓所自殺身亡。吳瑛前曾遭美國「中國行動計劃」調查，生前其實驗室被關閉。

在加州大學聖地牙哥分校（UCSD）任教30多年的神經科學家付向東，也因接受NIH調查，在2022年12月被迫離職。付向東2023年全職加入西湖大學，開設RNA生物學與再生醫學實驗室。

此外，去年7月加入中國首都醫科大學的知名癌症科學家孫少聰，據報也因受美國政府調查，於2022年被免職。孫少聰此前擔任德州大學安德森癌症中心免疫系副主任。

丘成桐也在2022年離開生活了50年的美國，赴北京清華大學任全職講席教授。他去年12月接受媒體採訪時說，過去10年，美國政府對中國科學家表現出嚴重歧視，這些科學家除了離開美國別無選擇，因為研究環境中必須提供支援，他們才能展現出最佳工作狀態。

丘成桐警告，這種人才外流對美國來說是不幸的，因為這將削弱其研究能力。

數學界最高榮譽菲爾茲獎得主丘成桐於2022年4月離開哈佛，到北京的清華大學任職。（互聯網）

深圳東壁科技數據今年1月發布的報告顯示，中國頂尖科技人才數量從2020年的1萬8805人增至2024年的3萬2511人，全球佔比從17%上升至28%。相比之下，美國頂尖科學家數量則從2020年的3萬6599人降至去年的3萬1781人，全球佔比從33%降至27%。

內媒《環球時報》前總編輯胡錫進同期發微博稱，這波海歸潮對中國科學界是「難得一見的人才招納大機遇」，一定要用好這批從美國回來的英才，對他們給予信任，提供放手一搏的條件，「要讓他們每一個人都感覺『回國回對了』，讓仍然在美國有所猶豫的高水準華裔科學家產生羡慕」。

駱明輝研判，華人科學家「海歸潮」短期內不會對美國造成太大影響，因為美國科研生態體系仍然位居全球前列。「不過，這個地位需要積極維護。如果目前的『人才反向流失』趨勢繼續，肯定會對中美科技競爭產生一定影響。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

