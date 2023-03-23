RNA生物學領軍人物付向東離美歸國　因美方一份計劃「被海歸」？

繼「科研女神」顏寧辭去美國普林斯頓大學教職，返回中國創立深圳醫學科學院後，屢有科研人才離美歸國。曾在美國工作生活長達40年的，RNA生物學的國際領軍人物、前加州大學聖地亞哥分校（UCSD）細胞與分子醫學傑出教授付向東，年初全職回國加入位於浙江杭州的西湖大學，擔任RNA生物學與再生醫學講席教授。



付向東年初全職回國加入位於浙江杭州的西湖大學。（網上圖片）

付向東1982年畢業於武漢大學，並獲得病毒學學士學位，1983年通過中美生物化學聯合招生（CUSBEA）項目赴美留學。1992年加入加州大學聖地亞哥分校細胞與分子醫學系，歷任助理教授、副教授、正教授、傑出教授。他曾因神經再生論文，被學界廣泛關注。

西湖大學介紹，付向東在國際上率先報道了一類同時參與組成型和選擇型pre-mRNA加工的SR蛋白家族，並證明這類RNA結合蛋白特異的促進pre-mRNA被RNA剪接體識別。付向東實驗室還發現了SR蛋白特異性激酶家族，證明這些激酶在轉導細胞內外信號以調節細胞核中可變剪接中的重要作用。

西湖大學又介紹，付向東長期專注於編碼和非編碼RNA的調控機制的研究，闡明其在發育和疾病中的作用，創新性開發了多項技術，用於高通量分析發育和疾病中基因表達、mRNA亞型和基因組互作。他們最新的突破性研究，開闢了一種從非神經元細胞轉化生成功能性神經元的新策略，用以替代神經退化過程中丟失的神經元，從而有效逆轉柏金遜症模型的疾病表型。

付向東。（西湖大學網站）

值得一提的是，付向東辭職回國的原因，與美國的「中國行動計劃」有關，上述計劃在2018年11月推出，由美國司法部國家安全司負責實施，稱「旨在全面消除中國間諜、防止美國科技被中國盜竊」。

2019年，美國國立衛生研究院(NIH)對付向東開展調查，調查起因是他在部分文章中致謝了中國的科學家和中國的大學機構，他因此被認為與中國學界互動密切。雖沒有實質證據，美國政府仍對付向東進行調查了一年多，並在2020年2月通知付向東，禁止其之後的四年內接受任何NIH的資助。

此後，付向東所任職的加州大學聖地亞哥分校同樣認定他違反了「承諾衝突」，對其予以停職，他不得不離開UCSD。付向東就表示，他所有的突破性研究都是在UCSD，而不是在中國。在UCSD任職期間，他「所有的知識產權都屬於UCSD」。