AI結合高畫質影像　字節跳動擬推智能眼鏡挑戰穿戴市場

隨著人工智能（AI）技術在全球科技圈熱度不減，中國科技巨頭字節跳動計劃進一步擴展其AI硬件版圖。據內媒《快科技》報道，知情人士透露，字節跳動已啟動AI智能眼鏡研發計劃，未來產品將結合高品質圖像拍攝與AI聊天機器人互動功能，力圖打造下一代智能穿戴設備。



《快科技》報道指出，字節跳動早在去年便已啟動該AI眼鏡項目，並積極招募擁有硬件設計與製造經驗的工程師，組建專業研發團隊，全力突破技術瓶頸。目前最大挑戰在於如何在不明顯影響電池續航的前提下，實現高品質圖像與視頻拍攝。

該產品的核心功能目前仍屬保密，具體上市時間與銷售市場也尚未明朗。不過據報道，字節跳動已與供應鏈展開溝通，針對產品功能、技術規格、成本結構以及市場推廣計劃進行深入磋商。

位於北京的字節跳動總公司大樓。（Reuters）

近年來，字節跳動正加快在AI硬件領域的布局。去年10月，該公司首次正式推出AI硬件產品「Ola Friend」無線耳機，於中國大陸市場亮相。這款耳機搭載AI功能，能夠讓使用者無需依賴手機，直接與字節跳動自研的聊天機器人「豆包」互動。

「Ola Friend」一度被視為語言學習與旅行應用場景的創新解方，對學生而言是外語口說練習的助手，對旅人而言則可快速查詢旅遊信息。不過，儘管該產品功能獨特，售價為人民幣1199元，仍未在市場取得廣泛回響。

業界觀察人士分析認為，字節跳動進軍AI穿戴裝置背後，反映出其對C端市場的長遠布局與生態整合策略。一方面，透過AI硬件將豆包聊天機器人滲透至更多場景，提升使用者黏著度與互動頻率；另一方面，也是在構建自家AI生態圈的同時，打造軟硬件一體化的完整產品體驗。