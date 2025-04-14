關稅戰｜中國稀土管制或重創美｢六代機｣　專家：美軍火商自食其果

4月2日至目前，美國對華關稅總額加至145%；中國強硬反擊，對所有原產地為美國的進口商品加徵關稅由84%提升至125%。同時中國亦加強對稀土相關物項的出口管制，這令美國媒體開始擔憂，中方反制措施可能會導致美國的「六代機」項目受挫。



據美國《新聞周刊》網站4月7日報道，中國針對美國關稅霸凌採取反制措施，加強對多種稀土相關物項的出口管制，此舉可能嚴重影響美國第六代戰鬥機研發進程。報道指出，這些受管制材料對高性能戰機至關重要，而美國自身無法生產。

報道稱，美國總統特朗普於當地時間3月21日宣布，授予波音公司生產美國空軍「下一代空中優勢」（NGAD）戰鬥機的合同，並將這款第六代戰機命名為F-47。然而，中國的稀土出口管制為該項目蒙上陰影。

美國總統特朗普於當地時間3月21日宣布，授予波音公司生產美國空軍「下一代空中優勢」（NGAD）戰鬥機的合同，並將這款第六代戰機命名為F-47。

稀土元素成美軍工「阿喀琉斯之踵」

據牛津咨詢公司分析，F-47等隱形戰機需要依賴釹、鐠、鏑和鋱等稀土元素製造高性能磁鐵和雷達系統，同時需要鈦、鎢和鈮等金屬增強結構強度、耐熱性和隱形塗層。

《央視軍事》採訪軍事評論員魏東旭，他表示：「特朗普開啟關稅大戰，讓美國的軍火商也受傷。美國軍火商研製先進武器裝備，尤其是隱形戰鬥機，許多零部件和原材料都需從國外採購，這不僅涉及中國，還包括多個其他國家。」

美海軍六代機性能提升有限前途未卜

據美國《戰區》網站報道，美國海軍作戰部長辦公室空戰部門負責人邁克爾·唐納利（Rear Adm. Michael Donnelly）海軍少將透露，海軍「六代機」F/A-XX的航程將比現有機型增加25%。

根據海軍航空作戰部主任邁克爾·唐納利少將（Rear Adm. Michael Donnelly）的說法，F/A-XX戰機的航程將比現有戰機增加約25%。

報道分析指出，目前美海軍戰術戰鬥機中作戰半徑最大的是F-35C，其作戰半徑為1241公里。據此計算，F/A-XX預期最大作戰半徑僅為1551公里，此數據令美國媒體大感失望。

軍事專家杜文龍在《央視軍事》節目中評論稱：「若花費巨資研發的『六代機』，其作戰半徑僅比F-35C提高300公里，確實缺乏質的突破。」

軍事專家杜文龍

據悉，美海軍在新型艦載機的設計上正面臨成本與性能的艱難取捨。由於航母空間有限，有觀點認為應犧牲單機性能以搭載更多戰機。

軍事評論員魏東旭分析指出：「美國航母打擊群首要考慮已非戰勝對手，而是保命與撤退。在設計層面存在矛盾：隱形艦載機需扁平化設計導致翼展增大，難以縮小機體尺寸。美海軍對新一代隱形艦載機的外形尺寸與核心指標仍搖擺不定。」

《央視軍事》報道表示，美國空軍與海軍的「六代機」計劃目前仍停留在紙面階段，無論宣傳如何誇大，最終仍需以實物性能驗證其真實戰力。中國的稀土管制措施，無疑為這些項目的推進增添了重大變數。