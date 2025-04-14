海南自貿港全球招商啟動　韓正邀全球共享中國機遇

2025年海南自由貿易港全球產業招商大會於今（14）日在海南省海口市舉行，國家副主席韓正出席開幕式並發表致辭，強調中國將堅定不移推進高水平對外開放，加快推進海南自由貿易港核心政策落地，並誠摯邀請全球投資者共享中國發展機遇。



據《新華社》報道，韓正指出，建設海南自由貿易港是「習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略」。他回顧指出，去年12月，習近平專程赴海南考察並發表重要講話，明確提出要把海南自貿港打造為「引領中國新時代對外開放的重要門戶」。

海南洋浦經濟開發區拍攝的海南自貿港建設重要的集裝箱航運樞紐。（新華社）

韓正表示，經過七年發展，海南已逐漸成為「中國對外開放的新前沿、地區互利合作的新熱土、推動經濟全球化的新引擎」。他進一步強調，今年海南自貿港將正式「封關運作」，這一重大節點「充分彰顯了中國擴大高水平對外開放、積極推動經濟全球化的堅定決心和務實行動」。

「中國將堅定不移擴大高水平對外開放，同全球投資者共享發展機遇，持續為各國企業提供廣闊舞台和發展空間。」韓正說，中國將「堅定不移推動海南自由貿易港建設，充分發揮對外開放的重要門戶作用」，並「堅定不移打造一流營商環境，為各國企業提供更優質的服務保障」。

海南自貿港。（資料圖片）

他最後表示，中方「真誠歡迎全球投資者積極投資中國、投資海南自由貿易港，共享中國發展機遇」。

本次大會由海南省政府與商務部共同主辦，是2025年「投資中國」系列重點活動之一。大會以「投資海南 連接世界」為主題，向全球展示海南自貿港的建設成果、營商環境與投資潛力。會議吸引來自政府部門、內外資企業、境內外商協會等約3000名代表與會。