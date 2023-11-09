商務部：積極推動加入DEPA、CPTPP進程　海南自貿港比照先行先試

商務部今（9）日針對中國加入CPTPP和DEPA事項，再度對外表明願與各方共同努力立場，期待共同推進區域經濟一體化和貿易投資自由化、便利化。



央視報道，商務部新聞發言人何亞東9日下午主持新聞發布會，有記者提問《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）和《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）這兩項工作進展，何亞東指出，中方已對CPTPP協定全部條款全面分析研究評估，梳理需採取改革和修法，並在自貿區和海南自貿港主動先行先試，正按加入程序溝通磋商。DEPA方面，中方正與成員方就協定的相關議題深入交流，總體進展積極。

中國商務部發言人何亞東9日回應媒體提問，中國加入DEPA、CPTPP進程。（截自中國網直播）

何亞東表示，中方先後於2021年9月和11月正式申請加入CPTPP和DEPA，並積極推動相關進程。

何亞東介紹，中方已對CPTPP協定全部條款進行了深入全面的分析研究和評估，梳理了可能需要採取的改革舉措和修改的法律法規，並在有條件的自貿試驗區和海南自貿港主動對照先行先試。目前中方正按照加入程序與各成員進行溝通和磋商。

海南洋浦經濟開發區拍攝的海南自貿港建設重要的集裝箱航運樞紐。（資料圖片）

何亞東說，關於DEPA，2022年8月18日成員方成立了中國加入工作組，全面啟動談判。目前中方正與成員方就協定的相關議題深入交流，已舉行兩次部級會議、三次首席談判代表會議和三次技術磋商，總體進展積極。同時中國國內多個地方都在主動對接DEPA與成員方一道探索相關領域的務實合作。

何亞東表示，中國真誠希望與各國一道在開放的大舞台上相向而行，相互成就，中方期待早日加入CPTPP和DEPA，願與各方共同努力，積極推進區域經濟一體化和貿易投資自由化、便利化，為世界經濟復蘇作出貢獻。