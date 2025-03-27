海南自貿港年底前封關運作　或成下一個香港？前往需辦通行證？

海南自貿港將於今年年底前實現封關運作，封關後是否需要辦理通行證？購物會不會更便宜？成了不少人關心的問題。事實上，封關並不等同於封島，人員仍可以充分自由活動，不過購物若超過一定金額則需要繳稅。



圖為海南洋浦經濟開發區的洋浦國際貨櫃碼頭。（新華社）

圖為新能源車專用運輸船「綠源二號」裝載完成後駛離海南省海口市秀英港。（新華社）

據央視報道，中國（海南）改革發展研究院院長、海南自由貿易港研究院院長遲福林說，封關不是管「死」管「住」，目的是為貨物貿易、自由貿易創造條件，「比如說可以來海南通過零關稅，成本更低，貨物自由進出、信息也是有序流動放開。」

至於封關以後赴海南是否需要過海關？遲福林說，「只管物，不管人。這一條特別明確，人是充分自由流動的。」封關運作以後，境外的貨物、資金和人員等都可以自由進出海南自貿港。

遲福林續指，境外商品進入海南享受的是零關稅，但從海南想進入內地則需要接受海關監管並補繳關稅，不過現在每人每年有10萬元人民幣的免稅額度。

海南博鰲東嶼島。（新華社）

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在海南調研。（新華社）

遲福林舉例，海南就像國內的「國際超市」，外國貨進來不用交稅，「封關」不代表「封島」，而是意味海南自由貿易港進一步擴大高水平對外開放，向國際自由貿易港邁進。

遲福林稱，未來，這裏面將是貨物、服務、資金、數據等要素自由流動的試驗田，更是規則制度制定和創新的前沿陣地，通過規則與機制的「軟聯通」，基礎設施「軟聯通」，以服務貿易為重點的「產聯通」，低碳可持續發展的「綠聯通」以及常態化對話交流「智聯通」， 推動建設自由貿易和包容的經濟全球化。