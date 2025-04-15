習近平《求是》刊文：加快建設文化強國　不斷提升中華文化影響力

據新華社報道，明日（4月16日）出版的第8期《求是》雜誌，將發表中共總書記、國家主席習近平的重要文章《加快建設文化強國》。



文章強調，「黨的十八大以來，我們堅持把文化建設擺在治國理政突出位置，作出一系列重大部署，形成新時代中國特色社會主義文化思想，推動文化建設在正本清源、守正創新中取得歷史性成就，社會主義文化強國建設邁出堅實步伐。」

文章指出，建設文化強國，事關中國式現代化建設全局，事關中華民族復興大業，事關提升國際競爭力。要錨定2035年建成文化強國的戰略目標，堅持馬克思主義這一根本指導思想，植根博大精深的中華文明，順應信息技術發展潮流，不斷發展具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化，不斷增強人民精神力量，築牢強國建設、民族復興的文化根基。

文章從5個方面對加快建設文化強國作出部署。第一，堅定不移走中國特色社會主義文化發展道路。這條道路最本質的特徵，就是堅持黨的領導。必須把黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體、黨管互聯網原則落實到位，提升信息化條件下文化領域治理能力，在思想上、精神上、文化上築牢黨的執政基礎和群眾基礎。要堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度，全面貫徹新時代中國特色社會主義文化思想，發展面向現代化、面向世界、面向未來的，民族的科學的大眾的社會主義文化。緊緊圍繞建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，堅持以社會主義核心價值觀為引領，不斷構築中國精神、中國價值、中國力量，發展壯大主流價值、主流輿論、主流文化。

第二，着力激發全民族文化創新創造活力。文化的生命力在於創新創造。要落實黨的二十屆三中全會部署，堅持把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一，把激發創新創造活力作為深化文化體制機制改革的中心環節，加快完善文化管理體制和生產經營機制。改進文藝創作生產服務、引導、組織工作機制，孕育催生一批深入人心的時代經典。積極營造良好文化生態，推動文化創新創造活力持續迸發。探索文化和科技融合的有效機制，實現文化建設數字化賦能、信息化轉型。

第三，始終堅持文化建設着眼於人、落腳於人。文化強國之「強」最終要體現在人民的思想境界、精神狀態、文化修養上。要提升文化服務和文化產品供給能力，增強人民群眾文化獲得感、幸福感。重視發揮文化養心志、育情操的作用，涵養全民族昂揚奮發的精神氣質。把育人才、建隊伍作為重要而緊迫的戰略任務，建設一支規模宏大、結構合理、銳意創新的高水平文化人才隊伍。

第四，在創造性轉化和創新性發展中賡續中華文脈。高揚中華民族的文化主體性，把歷經滄桑留下的中華文明瑰寶呵護好、弘揚好、發展好，是當代中國共產黨人的歷史責任和神聖使命。要堅持古為今用、推陳出新，堅持創造性轉化、創新性發展，深入挖掘和闡發中華優秀傳統文化的精神內涵，用馬克思主義激活中華傳統文化中的優秀因子並賦予其新的時代內涵，發展新時代中國特色社會主義文化。秉持敬畏歷史、熱愛文化之心，堅持保護第一、合理利用和最小干預原則，推動文化遺產系統性保護和統一監管。健全文化遺產保護傳承體制機制。

第五，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力。當前，世界百年變局加速演進，國家文化影響力競爭也日趨激烈。作為負責任大國，必須更加主動地宣介中國主張、傳播中華文化、展示中國形象。要推進國際傳播格局重構，構建多渠道、立體式對外傳播格局。強化用文化同世界對話的理念，廣泛開展形式多樣的國際人文交流合作。更加積極主動地學習借鑒人類一切優秀文明成果，創造一批熔鑄古今、匯通中外的文化成果。

文章指出，建設文化強國是全黨全社會的共同任務。要加強黨中央對宣傳思想文化工作的集中統一領導，完善文化建設領導管理體制機制。各級黨委和政府要把文化建設擺在突出位置，切實加強組織領導，匯聚起文化強國建設的強大合力。