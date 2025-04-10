特朗普能等到習近平電話嗎？

再次沒有意外，在美國對中國進口貨品徵收高達104%的關稅之後，中國進行對等反制，對美所有進口商品加徵84%關稅，並將12家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。同時將護盾人工智能公司（Shield AI,Inc.）等6家美國企業列入不可靠實體清單，並在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。

中國以奉陪到底姿態推出的對等反制，很快等來美國的新一輪「報復」——特朗普授權對不採取報復行動的國家實施90天的關稅暫停，且只保留10%的所謂基礎關稅，惟對華關稅追加至125%且即刻生效。

中美在進行這一輪關稅戰時，特朗普不斷在暗示，他和習近平關係很好，且希望與中國談，白宮發言人更是直言，「特朗普等待習近平電話」。而中國方面則選擇奉陪到底，該怎麼辦就怎麼辦，當然也沒有關上協商談判的大門。中國國務院新聞辦公室9日發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，其中亦明確寫道，「中方始終堅持通過對話協商解決爭議的基本立場，與美方開展多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。」「作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商找到妥善解決問題的辦法。」「中美各自取得成功，對彼此都是機遇而非威脅。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月8日在一個共和黨的活動上大放厥詞：「這些國家正向我們打電話，嘗試拍我馬屁。他們迫切希望達成協議。 」特朗普其後更模仿他國領袖向他求饒：「先生，求您做個交易吧。我願意做任何事。我願意做任何事，先生。」此言論一齣，立刻在網上引來熱議。（X@Real_Alexs_）

中國的態度很明確，打，奉陪到底，談，隨時可以。同時可以明確的是，特朗普等不到習近平電話。為什麼這麼說？

特朗普就職前的1月17日，習近平曾應邀與特朗普通話。在通話中，習近平除了祝賀特朗普再次當選美國總統，還寄望中美關係「在美國新總統任期有一個好的開始」、「在新的起點上取得更大進展」。此外，習近平也沒有避談兩國的分歧，習近平說，「作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。」值得一提的是，習近平特別提到台灣問題和中美經貿關係，前者「事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，後者的本質是「互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。」

但這次通話之後，中美高層對話陷入停滯，面對美國加徵10%的關稅大棒，中國沒有效仿墨西哥和加拿大，而是一邊表達「強烈不滿、堅決反對」，一邊向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，採取相應的反制措施，比如從2月10日，對部分美國輸華產品加徵10%至15%的關稅，同時對應用於國防、清潔能源等行業的五種金屬礦物實施出口管制，以及以反壟斷為由對美國科技巨頭谷歌立案調查；以違反正常的市場交易原則為由，把旗下有Calvin Klein、Tommy Hilfiger等品牌的美國PVH集團，以及全球基因測序巨頭因美納（Illumina）公司列入不可靠實體清單。

中美關係備受關注。（Getty）

伴隨着中美已經開打的關稅戰，是特朗普營造出的新的煙霧彈，那就是他與習近平的再次通話。特朗普曾在2月3日說，他和習近平將在未來「24小時內」通話，吊足了各方的胃口，但很快特朗普改口說「不急於」通話。其後當被問及在其上任後兩人是否已經通過話時，特朗普說「是的……我曾與他通話，也跟他的團隊對話」。但中國外交部隨後在例行記者會上拒絕證實，僅提到兩人在特朗普就職前三天的那次通話。

習近平上一次不急於與特朗普通話，是因為美國大變革才剛剛開始需要「聽其言觀其行」，這一次特朗普不會等到習近平電話，則是因為中國已經基本對美國「說一套做一套」放棄幻想。所以中國當前採取的策略是，一方面集中精力辦好自己的事，這才是應對外部風險挑戰的最大底氣，另一方面是不斷拓展和調和與美國之外國家的關係。

對於如何集中精力辦好自己的事，9日下午國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，李強強調，面對國內外形勢的新變化，做好二季度和下一步經濟工作尤為重要，各項工作都要持續加力、更加給力。要實施好更加積極有為的宏觀政策，靠前發力推動既定政策儘快落地見效，根據形勢需要及時推出新的增量政策，以有力有效的政策應對外部環境的不確定性。要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略。

李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。（資料圖片）

此外，商務部負責人在美資企業圓桌會上亦表示，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。這一表態及時闡明瞭中國對包括美資在內的外資企業的基本立場。當此特殊時期和關鍵節點，適時亮明態度並釋放誠意，無疑有助於穩定外資預期。

對於如何不斷拓展與調整美國之外國家的關係，中國近日動作不斷，先是國務院總理李強8日下午同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，接着是七常委會全部出席的中央周邊工作會議在北京召開。傳遞的信號不言自明，那就是當美國採取單邊主義霸凌全世界時，中國既主動「挺身而出」正面應戰，也願意打開大門與世界各國拓展經貿關係，為世界注入確定性。尤其是深受美國關稅打擊的中國周邊國家，「周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵」，中國願意與周邊國家鞏固戰略互信，妥善管控矛盾分歧，深化發展融合，構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作。