嚴懲「台獨打手」　國台辦：收逾3千件專欄舉報將「一追到底」

有關官方日前設立「台獨打手幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑」舉報專欄，引發外界質疑其對台灣人是否具管轄權，國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會上表示，截至目前已接獲超過3000封舉報郵件，內容詳實，反映兩岸民意，「我們絕不坐視，於法於理都有權管、必須管」。



朱鳳蓮強調，台灣是中國的一部分，國家絕不允許「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。朱鳳蓮警告，對以身試法的台獨頑固分子，不管其身在何處，國家執法司法機關都將「一追到底，依法嚴懲」。

她進一步指出，一些「台獨」組織與分子、公職人員及網紅側翼，替民進黨當局打壓政治異己，威脅迫害支持兩岸和平與融合發展的團體與人士，這些行徑已引發社會公憤。朱鳳蓮強調絕不坐視，於法於理都有權管、必須管。

國台辦發言人朱鳳蓮。（微信公眾號＠國務院台辦）

針對外界質疑該舉報平台合法性與必要性，朱鳳蓮表示，該專欄「具備堅實的法律基礎和充分的法律依據，是順應兩岸民眾懲無不勝的正義之舉，是維護台灣同胞正當權益的必要措施」。

同時，朱鳳蓮透露，自該舉報平台上線以來，「深得人心，舉報踴躍」，目前已收到超過3000封舉報郵件，內容聚焦、細節詳實。她表示，舉報資料反映「兩岸民眾對台獨打手幫凶為非作歹的深惡痛絕」，未來將以事實為依據、以法律為準繩，「依法追責，依法嚴懲這些打手幫凶」。