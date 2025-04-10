還有誰是「中共同路人」？在台陸配成最新「黑五類」

在批評聲浪如潮水般湧現之後，台灣陸委會終於在4月8日釋出緩頰訊號，表示要求在台陸配補件「喪失原籍證明」一事，可「個案處理」。這場來勢洶洶的行政命令，從三月底移民署悄悄發函通知、要求在台定居陸配須於三個月內補齊30年前的「中國除籍公證書」，至今已掀起政治、法律、人權乃至兩岸關係的漩渦。諷刺的是，這項荒謬措施從民進黨政府內部首度發動，卻連黨內自家立委、地方議員都看不下去，直言太粗暴，沒搞清楚情勢。



姑且不論公文是否合乎比例與程序，最值得關注的是這場突如其來的「補件風暴」背後的政治動機，以及它所揭示的賴清德政府的治理邏輯——當一紙通知讓30年前已歸化台灣、在台服役、納稅、娶妻生子的平民百姓，突然被懷疑「不是台灣人」，還要自證清白，否則撤銷戶籍，這已經不只是行政管理問題，而是民進黨版本的「國族純化運動」開始登場。

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從「亞亞案」到全面清查

回顧這場風波的起點，許多觀察都指向因拍攝影音鼓吹「武統」而被限期離境的陸配網紅「亞亞」。當時，社會輿論仍在爭辯言論自由與國安紅線的界限何在，如今台灣移民署大刀一砍，不分青紅皂白地通知逾萬名陸配「補上中國大陸除籍證明」，哪怕是30年前舊事皆一概而論，否則將面臨撤銷戶籍處分。才短短幾周，這把政治之火已從網紅燒到家庭主婦，從言論審查延伸至血統審判，台灣的國家認同政策，彷彿進入了「DNA辨識時代」。

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台灣移民署自然宣稱依法行政，其依據的是2004年修正的《兩岸人民關係條例》第9-1條，但這項法律早已施行20年之久，如今突然全台總清查，且沒有事先公告、缺乏配套，只能讓人懷疑這波清查與當前賴清德政府「國安治理」的大格局脫不了關係。從軍中掃蕩共諜、恢復軍法審判，到以「17條國安策略」擘劃對中國大陸人士的嚴管路線，如今再將行政之手伸進「陸配管理」，邏輯上再自然不過。只是，民進黨政府真的以為，「異己」只存在於政黨對立與輿論嗎？

從抹紅在野到劃分「純血台灣人」

過去，民進黨靠「抹紅」策略成功污名化政治對手，駕輕就熟地將在野黨標記為「中共同路人」；如今，戰線已然延伸至非政治領域，如藝人、網紅、YouTuber，再擴及陸配，終於落實為官方政策。這種治理方式的本質，已非單純的行政要求，而是一場對台灣人身分的「純化工程」：只要你是來自中國大陸、即便在台已成家立業、服兵役、報稅繳健保費，只要保存好一紙哪怕是30年前的除籍文件，就不是「純血台灣人」。

4月9日，陸委會副主委梁文傑表示，《兩岸人民關係條例》規定兩岸之間只能有一種身份，移民署依法行政，若有個案困難的部分，可聯絡移民署專線或信箱，會特別處理幫忙。（陳鄭為/攝）

此舉招致國民黨立委抨擊，稱這是「行政手段霸凌特定族群」，亦有民進黨籍市議員批評移民署「懶惰粗暴」，選擇用「一紙公文」讓數萬人自證清白，無異於「法律上的自證無罪」。這場來自執政黨的政治動員，宛如納粹的種族分類，只是用的不是血統或語言，而是出生地與戶籍登記。在賴清德治下，其標榜的「台灣價值」不再由理念與價值定義，而進化到「哪裡出生」所決定。

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制度化的寒蟬效應

更具結構性的問題，是賴清德政府的這一系列動作皆套以「法律」的外衣進行制度化，正如移民署多次強調的「依法行政」。但這種「依法行政」，實則「濫法」，台灣法界人士質疑，把20年前的法律條文，強行適用於今天的個體，無視程序正義與信賴保護原則。法界人士指出，根據《行政程序法》第117條，既有的定居許可是行政利益處分，原則上不能隨意撤銷，而這次移民署卻主動追件，甚至還將過錯轉嫁給民眾，如30年前交出去的除籍文件因為「政府沒紀錄」，所以民眾需要補件。

有大陸台師批評，把法律當控管人民思想、限縮權利的工具，只要不服從就是中共同路人、就是威脅台灣的民主自由、就是叛國。民進黨這種作法與過去國民黨威權時代如出一轍。圖為「2018言論自由日─噤聲的日常」展區。（資料照片）

這不只是濫法可延，更是「製法」，遂用行政命令取代司法程序，讓執行機關擁有裁決人民國籍的絕對權力。最後，這些手段累積起來，無疑將形成制度化的寒蟬效應：未來誰還敢說自己來自中國大陸？誰敢談兩岸和平？誰敢倡議中華文化融合？一個說自己媽媽是中國大陸來的台灣人，都要害怕家戶被取消，這還是民主嗎？

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誰是臭老九？

簡言之，民進黨政府的這一系列處分措施早已脫離行政範疇，而是進入一場對台灣內部敵人的政治掃蕩行動。從軍中打擊共諜、恢復軍法審判，到陸配除籍風波、藝人「監管」、網紅驅逐，賴清德政府的治理軌跡越來越明確：對內清理「非我族類」，對外高舉「中國是敵國」的大旗。這不僅是對陸配身分的清查，更是對整個台灣社會「誰是我族人」分水嶺式的劃線。從政治認同、文化立場，到血緣淵源，台灣人的定義已被進一步窄化、排他化。

1月1日，賴清德發表上任後首次的元旦講話，席間以「我們都是Team Taiwan！」，意圖鞏固台灣認同的用心，溢於言表。（台灣總統府）

諷刺的是，這種極端的「我群/他群」的分割，不正是過往台灣批判極權國家的語言？將人區分三六九等，意欲何在？當賴清德政府可以隨時定義誰是台灣人、誰不是，當在台30年的安居樂業只需一紙公文就可抹除，所謂「民主自由」在台早已貶值，一貧如洗。

回頭來看，賴清德月前發布「17條國安策略」時，已有台灣學者警示，這是賴清德政府為兩岸「準戰爭狀態」預做的社會準備。確實，在賴清德眼中，台灣社會早已被滲透，高尚的「台灣價值」體系遭受存亡威脅，因此不惜要以踐踏人權與民主為代價，也必須「清理」台灣軍中、「清理」社會、甚至「清理」人口戶籍，只是在這樣的治理思維下，下一個被清理的「黑五類」、「臭老九」又會是誰？