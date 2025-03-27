國台辦舉報「台獨打手」專欄　開通9小時接323封電郵

國台辦發言人陳斌華3月26日表示，國台辦網站當天上午8時推出專欄，供舉報「台獨」打手或幫兇迫害台灣同胞的劣行後，隨即備受關注、舉報踴躍。截至下午5時，共收到舉報郵件323封。



國台辦推「台獨」打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄。

圖為2025年3月20日，台灣內政部部長劉世芳會見記者。（聯合報圖片）

公布11人名單 包括內政部長劉世芳

陳斌華指出，經梳理已收到的舉報線索，目前被舉報的人員名單包括：台灣內政部部長劉世芳；民進黨籍立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷；台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷；「黑熊學院」金主曹興誠、「深綠」牙醫史書華；「台獨」網紅溫子渝、陳柏源等。

陳斌華指出，舉報郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害大陸配偶正當權益、叫囂「獵殺」陸配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨。

他表示，國台辦將進一步核查相關舉報信息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫兇依法追責。