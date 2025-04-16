中美關稅戰升級　李成鋼任商務部國際貿易談判代表兼副部長

4月16日，國務院任命中國常駐世貿代表李成鋼，擔任商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，接替王受文的職務。



這項職務變化是在中美關稅戰持續升級的背景下，據了解，這次是相對專業的法律人出任貿易代表，據了解也是第一次是法律司，法條司背景的官員出任該職。



公開資料顯示，李成鋼生於1967年2月，安徽太湖人，曾任商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長等職，2010年11月任商務部條約法律司司長（期間：2013年2月至2014年2月掛職任青島市委常委、副市長），2016年12月任商務部部長助理、黨組成員。

4月16日，國務院任命中國常駐世貿代表李成鋼，擔任商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。（視覺中國）

2021年2月，李成鋼被任命為中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

值得關注的是，美國關稅升級前，前任商務部國際貿易談判代表王受文在北京接待了來自百事可樂、Visa、寶潔、力拓和淡水河谷等公司的外國高管。