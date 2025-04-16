中美關稅戰升級 李成鋼任商務部國際貿易談判代表兼副部長
撰文：林芷瑩
出版：更新：
4月16日，國務院任命中國常駐世貿代表李成鋼，擔任商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，接替王受文的職務。
這項職務變化是在中美關稅戰持續升級的背景下，據了解，這次是相對專業的法律人出任貿易代表，據了解也是第一次是法律司，法條司背景的官員出任該職。
公開資料顯示，李成鋼生於1967年2月，安徽太湖人，曾任商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長等職，2010年11月任商務部條約法律司司長（期間：2013年2月至2014年2月掛職任青島市委常委、副市長），2016年12月任商務部部長助理、黨組成員。
2021年2月，李成鋼被任命為中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。
值得關注的是，美國關稅升級前，前任商務部國際貿易談判代表王受文在北京接待了來自百事可樂、Visa、寶潔、力拓和淡水河谷等公司的外國高管。
特朗普關稅｜中美會否談判？商務部：談，大門敞開；打，奉陪到底特朗普關稅｜商務部：若美方繼續數字遊戲，中方將不予理會關稅戰｜盒馬京東拼多多等零售巨頭齊出手 助外貿企業擴內銷渠道美國關稅｜商務部開圓桌會見Tesla等20餘家美企：望發出理性聲音