關稅戰｜盒馬京東拼多多等零售巨頭齊出手　助外貿企業擴內銷渠道

近日，商務部組織有關商協會、大型商超和流通企業座談，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業擴寬內銷渠道。同時通過「內外貿一體化」政策幫助外貿企業開拓國內市場。在政策號召下，包括京東、盒馬、拼多多、華潤萬家等各企業迅速行動。



京東：出手2000億元

京東宣布將推出2000億元人民幣出口轉內銷扶持計劃。（資料圖片）

周五（4月11日），京東宣布將推出2000億元（人民幣，下同）出口轉內銷扶持計劃。未來一年內，京東將大規模採購不低於2000億元的出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。

京東表示，很多「出海」多年的外貿企業都具備優秀的生產能力，產品品質過硬，但在出口轉內銷的過程中，存在不熟悉國內市場、缺乏運營經驗等挑戰。為此，京東將在商務部及各級政府部門指導下，對扶持外貿企業做好規劃佈局，在各地開展多種形式的招商對接。

京東稱，依託自營模式和供應鏈能力，京東將安排專業採銷隊伍駐點辦公，直接採購外貿企業的優質產品，並開設外貿優品專區，通過流量傾斜、全渠道營銷支持，加快打開銷路，防止低價內卷。針對入駐京東的外貿商家，京東也將提供密集培訓，加大補貼及各類資源支持，幫助商家快速拓展國內市場。通過上述扶持計劃，將為消費者帶來更多「又好又便宜」的外貿商品，助力國內消費的擴容升級。

盒馬：面向中國外貿企業開放入駐通道

盒馬宣布，面向中國外貿企業正式開放24小時入駐通道。（歐陽德浩攝）

周五（4月11日），阿里巴巴集團旗下新零售平台盒馬也宣布，即日起面向中國外貿企業正式開放24小時入駐通道。盒馬主要提供四方面支持，包括搭建精準高效對接平台、「雲享會」頻道作為進駐快車道、高效的物流供應鏈支撐和聯合開發自有品牌創新商品。

據悉，盒馬歡迎百貨品類（家居用品、戶外運動、寵物、美妝、母嬰、康養等）外貿企業入駐，後續還將上線「外貿專區」。

拼多多：重投1000億元扶持商家高質量發展

拼多多已率先推出「千億扶持」，重投1000億元扶持商家高質量發展。（楊婉婷攝）

近日，拼多多已率先推出「千億扶持」，重投1000億元扶持商家高質量發展，該計劃也將加大對跨境中小商家的補貼力度，針對性幫助跨境商家穩定生產，降本增效，應對出海風險。

拼多多集團執行董事、聯席CEO趙佳臻表示，「我們有決心擔負起平台商家轉型發展的成本與風險，也有足夠的戰略定力應對外部市場環境的不確定性，我們會優先保障中小製造業的穩定發展和健康利潤，優先保障廣大消費者的權益，最終平台生態也將迎來高質量蛻變。」

永輝超市：15天極速上架

永輝超市稱，若因出口受阻而庫存積壓，將開通「綠色通道」完成15天極速上架。（視覺中國）

永輝超市發布《致中國優質供應鏈公開信》提出，其不僅是消費者獲取品質商品的渠道，更是中國製造的夥伴。若因出口受阻而庫存積壓，永輝將開通「綠色通道」完成15天極速上架；針對苦惱於國內市場認知度的外貿商品，永輝將提供推廣扶持；對於渴望產品升級的供應鏈企業，永輝將作為「市場助手」共同開發新產品。

華潤萬家：四大舉措助力外貿企業開拓內銷市場

華潤萬家推出四大舉措助力外貿企業開拓內銷市場。（資料圖片/蔡正邦攝）

周三（4月9日），華潤萬家正式推出四大舉措助力外貿企業開拓內銷市場。為優質外貿企業開通內銷「直通車」，使好商品能夠以最快速度上架與消費者見面；將匹配不同企業的產品定位，分級分類在旗下精品超市、綜合超市、社區超市落地，讓更多優質商品通過全國2000多間門店走進萬千家庭；將聯合優質外貿企業開發自有品牌，釋放產能，共同為消費者打造優質好商品；將通過旗下商貿公司，提供「代理+經銷」雙引擎，助推出口外貿企業加速在中國市場的成長。

此外，聯華超市也宣布，將通過「專項入駐優惠」和「營銷資源傾斜」等多項支持措施，助力中國優秀商品流回國內市場。

武商集團聯合中國百貨商業協會發起倡議，提出拓展銷售渠道、提供數據支持、優化供應鏈管理等舉措，擬通過促銷活動加速外貿商品流通。

美東時間4月10日，美國進一步提高對中國輸美產品加徵的「對等關稅」至145%；中國其後強硬反擊，對所有原產地為美國的進口商品加徵關稅提升至125%。（AP）

商務部新聞發言人何詠前周四（4月10日）表示，近日，商務部已組織有關商協會、大型商超和流通企業座談，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業擴寬內銷渠道。

何詠前稱，作為全球第二大經濟體和第二大商品消費市場，面對美國霸淩關稅，中方將堅定不移推進高水平對外開放，堅定不移走好自己的路，以自身的穩定發展為全球經濟注入更多確定性。商務部正穩步推進內外貿一體化工作，持續舉辦「外貿優品中華行」活動，搭建外貿企業拓內銷平台，在市場準入、渠道開拓、財政金融、服務保障等方面加大對外貿企業拓內銷的幫助力度，促進內外貿渠道對接、品牌對接、產銷對接、標準對接。

美東時間4月10日，美國進一步提高對中國輸美產品加徵的「對等關稅」至145%；中國其後強硬反擊，對所有原產地為美國的進口商品加徵關稅提升至125%。