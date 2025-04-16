中紀委：領導幹部不搞特權，生活樸素、情趣健康才能帶動作風向好

中共中央紀委國家監委4月16日刊發文章強調，領導幹部微有不搞特權，廉潔自律、務實為民，生活樸素、情趣健康，才能營造山清水秀的從政環境，帶動當地作風建設向上向好。



這篇題為《領導幹部要帶頭推動政治生態持續淨化》的文章，引述習近平今年3月雲南考察時的話指出，各級領導幹部要切實履行管黨治黨責任，作風正派、公道處事，以自身模範行動推動政治生態持續淨化。



習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

領導幹部要發揮帶頭作用：持之以恆淨化政治生態

文章稱，中共十八大以來，經過全面從嚴治黨，黨內政治生態發生根本性轉變。但政治生態和自然生態一樣，稍不注意就很容易受到污染，一旦出現問題，再想恢復就要付出很大代價。因此，領導幹部要充分發揮模範帶頭作用，持之以恆淨化政治生態。

文章強調，領導幹部是全面從嚴治黨的組織者領導者，也是幹部隊伍作風建設的排頭兵，時時潔身自好、事事公私分明、處處以身作則，才能感召和帶動整個幹部隊伍作風優良，影響和培塑一個地方政治生態風清氣正。

文章認為，領導幹部代表一種導向、一種風氣，唯有堅持原則、不搞特權，廉潔自律、務實為民，生活樸素、情趣健康，才能營造山清水秀的從政環境，帶動當地作風建設向上向好。如果領導幹部作風出現問題，乃至由風及腐、風腐一體，就會成為作風建設的污染源，破壞一個地方的政治生態。

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

文章提到，一個單位政治生態出現惡化，往往與領導幹部處事不公有直接關係。一個有正氣的領導幹部，渾身充滿正能量，必然會產生強大的影響力和感召力，有利於構建風清氣正的政治生態。

文末指出說，中共全黨正在開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育。各級領導幹部要以這次學習教育為契機，堅守一個「正」字，秉持一顆公心，著力加強作風建設，切實以自身的模範行動讓政治生態清風勁吹，永葆中共的無限生機和青春活力。