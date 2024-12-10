西藏前黨委書記吳英傑被｢雙開｣　中紀委斥：大肆插手工程徇私謀利

今年6月，中央紀委發布消息稱，原西藏自治區黨委書記吳英傑涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



12月10日下午，中央紀委國家監委網站通報，十四屆全國政協原常委、文化文史和學習委員會原主任吳英傑被「雙開」。



中紀委通報，吳英傑大肆插手工程項目，徇私謀利，嚴重影響西藏高質量發展；違規接受宴請；在談話函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，收受禮品禮金，利用職權為親屬謀求特殊待遇；違規幹預執紀執法；家風不正，對家屬失管失教；把公權力當作謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指出，吳英傑嚴重違反黨紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予吳英傑開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

西藏自治區黨委書記吳英傑今日（12日）否認有關報道，又指從來沒有禁止香港旅客進入西藏。（資料圖片）

5月22日，布蘭斯塔德在拉薩會見了西藏自治區黨委書記吳英傑（右）。（AP）

吳英傑，男，漢族，1956年12月生，山東昌邑人，1987年5月加入中國共產黨，1974年10月參加工作，中央黨校研究生學歷。

公開簡歷顯示，從1974年成為西藏自治區林芝種畜場知青，到2021年卸任西藏自治區黨委書記，吳英傑前後在西藏工作近47年。

具體而言，他曾任西藏自治區教育廳黨組副書記、廳長，2003年升任西藏自治區政府副主席，2005年任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長，後任自治區政府常務副主席，2011年任自治區黨委副書記，2013年任自治區黨委常務副書記，2016年8月任自治區黨委書記，2021年10月卸任。

離開西藏後，吳英傑先後擔任了第十三屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員，第十四屆全國政協常委、文化文史和學習委員會主任。

2024年6月，中央紀委國家監委網站發布消息：十四屆全國政協常委、文化文史和學習委員會主任吳英傑涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。