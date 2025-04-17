關稅戰｜女老闆失700萬美金訂單　用馬雲金句自勉：做14億人生意

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日向全球各國發動貿易戰，其中對中國出口的貨品更是徵收高達145%的關稅，其中中國製造的針筒和針頭稅率高達245%。



杭州一間紡織企業與美國客戶合作長達17年，一筆700萬美元的訂單突然被臨時叫停，女老闆毛俊瑛隨即表態，「支持國家決定！」還引馬雲金句稱「「如果國際貿易有得做，我們就做，國際貿易沒得做，我們就做14億人的生意。」



據了解，馬雲多年前談論中美貿易的發言影片再次引發關注，他稱「貿易談的好，就做點外國生意，貿易談不好，就做14億人的生意，多大點事。中國的市場足夠我們幹，但你自己不調整好，你去怪別人，就像你去怪美國，沒有用。」



馬雲續稱，「你改變不了特朗普，你連你媽都改變不了，你要的是改變自己。」

日前痛失700萬美金訂單的企業為杭州岸景紡織品有限公司，毛俊瑛身為公司負責人，她表示自己著關鍵時刻支持國家一切決定，「說實話，我很有信心，所有的親朋好友在問我，貿易關稅對你影響怎麼樣的時候，他們從我的情緒裡看不到一點點挫敗感。」

據了解，浙江為生活服務用品的出口重鎮，對美出口產品則主要在機電、紡織、箱包等勞動密集型領域，專家分析，高關稅將削弱產品價格競爭力，企業或將面臨當前庫存積壓、訂單流失問題。

毛俊瑛已經迅速調整策略，將目光轉向國內市場，她表示：「未來我們將更專注於服務14億中國消費者。」

毛俊瑛已經迅速調整策略，將目光轉向國內市場。

同時，毛俊瑛也帶領團隊積極與美國客戶溝通，試圖透過協商解決問題。她表示：「雖然短期內訂單無法恢復，但我們仍希望透過努力讓客戶看到我們的誠意和實力。」