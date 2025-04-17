關稅戰｜中國外交部：畸高關稅淪數字遊戲　經濟上已無實際意義

美國白宮網站4月15日發布關於「232」調查的事實清單，稱由於中方對美關稅反制，中國目前面臨最高達245％的關稅。據中國外交部網站周四（17日）消息，外交部表示，畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義。



外交部回應指，245％這個數字是怎麽來的，應該去問美方。中方此前已經強調，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸淩脅迫的伎倆。

外交部強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方繼續玩弄關稅數字遊戲，中方將不予理會。倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

據此前報道，2025年4月10日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」的稅率進一步提高至125%。4月11日，中國財政部網站發布國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告。

公告強調，即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，而且還將淪為世界經濟史上的笑話。在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。