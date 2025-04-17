尚海龍｜誰會成為關稅戰中的膽小鬼

美國總統特朗普就職百天，就一手挑起了全球貿易關稅「世界大戰」，而且矛頭直指中國。中國官方回應：關稅戰沒有贏家，中國不想打，打也不怕，如非打不可，就奉陪到底。其實關稅戰也不是新鮮事，近一百年前的1930年，美國也向全球挑起了提高進口關稅的法案，當時的總統是和今天特朗普風格相似的胡佛，似乎歷史要重演，但不同的是，1930年代，美國是全球最大的債權國，而今天美國已經是全球最大的債務國。



「樹欲靜而風不止」。事情才剛剛開始，並且從關稅戰延伸到了金融戰。既然沒有贏家，那麼結果只能是誰傷亡較慘重，並且能否承受這傷亡。情勢天天在變，而有關關稅、貿易、金融等的個中專業分析，已經有全球太多的精英專家做了功課，輪不到我們去插嘴。

今非昔比的中美較量開端

現在來判斷最終誰輸得多，還不是時候，但是美國與認定了的對手中國，雙方各有什麼優勢短板，卻應該可以很清楚。總的來說，論經濟和科技實力，美國的底子還是比中國深厚，但中國作為全球僅次於美國的龐大經濟體，其發展速度和潛力卻超過美國。關稅戰，金融戰只是一個戰場，大國博弈非只是增收關稅那麼簡單，背景是個大棋盤上的大比拼。

美國國務卿魯比奧最近的演說就明擺了：我們樂見中國發達強盛，但不能與美國之間失去「平衡」，一旦「失衡」就有戰爭威脅。他口中的所謂「平衡」，就是不能超越美國。超越美國就會有戰爭危機，這是美國用自己腦袋思維去代入中國，並自己成了熱鍋上的螞蟻。這就是「中國威脅論」的背景，然後有了「美國優先」「美國再偉大」的口號。變相默認了：美國已經沒有以前偉大，以前的優勢沒有了，可能會被中國趕上。

「美國優先」的焦慮

當年美國以其領先的經濟和科技實力，推動全球一體化。中國以其舉國體制和當時得令，在全球一體化中「彎道超車」迅猛冒起，如今「威脅」了美國的「優先和偉大」。但是全球一體化是大勢所趨，不但中國崛起，世界也變得多元，經濟聯通，科技互動，政治多元，生產鏈供應鏈全球化，讓「美國必須是世界霸主」的所謂固有美國朝野鐵律，備受挑戰。美國人認為從霸主地位滑落之日，即美國衰亡之時。但憑什麼要全世界為美國保住霸權地位、超發貨幣、無理關稅而埋單呢？

非常同意有論者的說法，特朗普並非「瘋子」，不要讓他的個人作風言行性格，影響了我們對整體局面評估。特朗普上台前後的所做所為，始終一致地體現他的宏大野心。一句話，就是不惜一切手段，重塑國際政治格局讓美國得以優先，改變世界貿易秩序使美國重新稱霸。

美國有全球軍事霸權、貿易霸權，最重要是美元霸權。軍事霸權既分散在全球戰線，還要持久燒大錢，特朗普立意收縮節流，減省對別人的「保護費」。貿易霸權就把持高端產品，操控高科技，得以獲取高利潤。至於美元，就靠貿易逆差人人手持美元，然後購買國債讓美元回流，政府豬籠入水。

特朗普不惜得罪全世界，開打關稅戰，國庫增收可觀的稅款固然是目的之一，還有就是強迫其他國家增加生產成本，爭取在外的企業把生產線遷回本土，或要外資為本土增加就業機會等。但請注意，特朗普掛在口邊的國際貿易「被人佔美國便宜」的說法，只是借口；查實美國商品貿易是全球逆差，但美國在服務輸出，如知識產權使用專業服務等範疇，美國是絕對順差甚至近乎壟斷。他是「說其一不說其二」。

美國的挑戰和中國的應對

更重要的是，特朗普的關稅戰是「醉翁之意不在酒」，志在作為籌碼做交換：「任何條件都有商量，只要是對付中國」就可以交換減免關稅。幾乎可以肯定，目前他開出來的關稅「價碼」，絕大多數都不會原樣成事。至於對中國，一再加碼到了145%關稅，專家說，其實到了超過50%，與500%都沒有大分別，因為根本生意不可能做了。故此，中國「奉陪到底」雙方叫板對峙即時加碼，並拿出反制措施，贏得了全世界國家，包括美國網民的「尊嚴」「骨氣」「硬氣」「自信」的讚揚。

論優勢短板，縱使美國成功讓生產線遷回本土，這需要長時間，而其間何來產品的替代來源，是個難題。而在增加就業機會的同時，高昂生產成本轉嫁到消費市場，就加重了另一個難題。美國學者指出簡單道理：生產者同時也是消費者，目前在美國，增加就業機會和減低消費價格，兩者只能活一個。而物價上漲，直接令社會不滿也上漲，周前美國1400個城市市民上街示威，特朗普視而不見嗎？他本人民望與當選時候掉了10%，他充耳不聞嗎？

那邊廂，中國方面對關稅戰是早有準備。首要是穩定全國信心，政府已經公開目前中國已有黃金儲備超過2000噸，加上強勁的外匯儲備，彈藥充足，嚴陣以待。其次是著力減弱產能放緩，成本增加和銷路中斷等影響。最大的本錢是，我們有14億人口，兩會決議中明確首要任務是刺激消費，擴大內需，並為此推出了多項特定國債。同時外交方面也早已經不失時機，與中國周邊國家、歐洲、南美等商議加強經濟貿易互惠合作，甚至在國際交往中例如中韓日會議上，直接商討如何應對美國關稅戰。消息報道，官方也已經與可能受關稅戰影響的行業企業，討論預警和防震方案。必須承認，要說到做到，還需要全國上下的共同努力。

根據財經消息，美股、美匯和美債都連番跌落，而傳統上被視為「避風港」的美債也出現大規模拋售，導致特朗普不得不宣佈暫緩關稅90天，說明這才是美國的「痛點」所在。美債作為美國是最安全最得信賴的投資地的標誌，可能地動山搖。而已有消息中國作為擁有美債的前列國家，正隨時加入拋售行列。特朗普的「美國優先」、「美國再偉大」口號，會不會一開始已經事與願違，背道而馳？

別看特朗普天天叫板，上周末美國卻低調「靜悄悄」地將對中國「對等關稅」的清單上，剔除通訊設備（包括手機）、電腦、晶片、太陽能電池及記憶卡等電子產品，理由是「讓同類美國公司有時間將生產線，遷回本土」。受到輿論壓力，兩日後特朗普又改口沒有剔除，相當鬧劇。美媒稱此舉為「改變對華關稅的格局」。如此一來，所謂145％對等關稅，只剩一個「空喊的殼」。不說不知，中國對美出口，大宗就是上述電子產品和其他高科技設備，而美國對中國出口，大宗卻是牛，豬雞肉，大豆糧食。網上有人笑說：原來現在中國是科技國，美國是農業國。

世界秩序的未來賭局

古巴導彈危機時，透過「膽小鬼」博弈（Chicken Game），蘇聯和美國最終同時收手，給對方台階下。目前的關稅博弈，是中美的新一輪「膽小鬼」博弈，美國人看來還沒有讀懂中國人這本書，不知道「尊嚴何價」，也不理解中國人團結，堅韌的性格傳統。美國人和中國人，試問誰更能做到同仇敵愾，一致對外？而中國的堅定强硬，有產能也有質量，又豈止是針鋒相對，還以顏色那麼簡單？

特朗普的貿易關稅戰要與中國對打，說到底，是一場「鬥長命」的博弈。誰的底氣更足，準備更足，韌力更足，誰就是最後勝者。這也意味著，美國霸權與人類命運共同體，誰更有前途。

想起偉人毛澤東曾講過一句話：以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。

作者尚海龍是立法會（選舉委員會）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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