關稅戰｜人民日報：吹滅別人的燈　並不會讓自己更加光明

美國近日因芬太尼及經濟安全問題，對中國挑起關稅戰，部分商品關稅最高加徵至245%，引發中方強烈反制。周五（18日），官媒《人民日報》發表評論文章，批評美方大搞「關稅訛詐」，經濟霸淩損害美國國家信譽，並指：「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠。」



「我看到了未來，它不在美國。」文章首先引述美國《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗里德曼近日的論斷，道出了美國有識之士的普遍擔憂：大搞「美國優先」並不會「讓美國再次偉大」，美國以鄰為壑的經濟霸淩行徑，終將演變為一場反噬自身的政治經濟危機。

文章表示，美國是戰後國際經濟秩序和多邊貿易體制的主要建立者，也是最大受益者，理應成為多邊貿易體制的守護者。經濟全球化和自由貿易讓美國政府得以持續獲得低成本國際融資，使美國企業能夠優化全球資源配置，更讓普通美國民眾享用到物美價廉的全球商品。然而，美國如今濫施關稅，大搞「關稅訛詐」，這種掀翻「全球化棋盤」的魯莽行徑，不僅嚴重侵犯各國正當權益，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，更將首先衝擊美國自身利益和國家信譽。

美國政府之所以能以較低利息從國際市場舉債，在於美國政府信用支撐的美元避險貨幣地位。但近期美方肆意加徵關稅已引發美國股市、債市、匯市恐慌。這種透支信用的行為，正在侵蝕全球投資者對美元資產的信心。美國當前36萬億美元債務中，今年到期的就有9.2萬億美元。如果美方一意孤行升級貿易戰，美國借新債還舊債的成本將進一步攀升，最終引發美元信用危機。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

美方幻想通過關稅壁壘實現製造業回流，但將關稅工具化、武器化，只會破壞全球產業鏈價值鏈穩定暢通。全球產業分工是美國企業保持競爭力的關鍵。正是因為全球分工，美國企業才得以享有各國政策優惠和成本優勢，並以豐厚利潤反哺美國本土研發創新，這種良性循環造就了美國科技領先地位。美方如今對全球絕大多數國家和地區加徵關稅，美國企業也深受其害。因為關稅將通過產業鏈供應鏈逐級傳導，加劇供應鏈斷裂與產業空心化風險，增大發展製造業難度，從而削弱美國產業基礎，降低美國企業競爭力。正如奧地利經濟研究所所長加布里埃爾·費爾貝邁爾所言，美國把自己隔離於全球貿易之外，等於主動放棄了國際分工帶來的種種優勢，最終可能在全球經濟中自我孤立。

關稅戰對美國民眾的衝擊更為直接。長期以來，自由貿易為美國帶來大量物美價廉的商品，豐富了美國民眾的生活，維持了美國較低的物價水平。受加徵關稅影響，美國食品、服裝、電子產品及日用品等日常消費品零售價格上漲壓力明顯增大。耶魯大學預算實驗室預測，在其他國家採取反制措施的情況下，美國個人消費支出價格漲幅將擴大至2.1%，美國低、中、高收入家庭平均將損失1300美元、2100美元、5400美元。彼得森國際經濟研究所數據顯示，90%以上的關稅成本將轉嫁至美國進口商、下遊企業和最終消費者。隨著越來越多進口商將加徵關稅體現在美國消費者的購物小票上，美國國內通貨膨脹加劇是必然結果。通脹高企將束縛美聯儲貨幣政策空間，並進一步提高美國舉債成本。

「關稅正在讓美國經濟進入寒冬」、「貿易戰或使美國科技界『倒退10年』」……文章引述美國媒體上的觀點，指這絕非危言聳聽。摩根大通、高盛等機構近期均大幅上調美國經濟衰退概率。相關研究認為，美濫施關稅及相關國家對美反制，可能拉低美國實際國內生產總值增速1個百分點左右。歷史終將證明，關稅大棒其實是飛向自身的關稅「回旋鏢」。

最後，文章表示。吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠。美國迷信實力至上，沈迷於叢林法則，大搞經濟霸淩，把自身利益淩駕於各國共同利益之上，是在開歷史倒車，更在加速消耗美國的國家信譽。美方應正視國際社會的反對和美國國內的理性聲音，摒棄錯誤做法，回歸合作軌道。這才是重振美國經濟的正道。