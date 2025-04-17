關稅戰｜深圳華強北現漲價和囤貨現象　顯示卡一周內漲達400元

中美關稅戰愈演愈烈，在壓力之下，近日，深圳的電子交易市場華強北出現了產品漲價和商家囤貨的情況，甚至有店家暫停報價，等待未來可能因供不應求而大幅上漲的市場價格。更有輿論指出，華強北可能出現「首批在關稅戰中致富的人」。



在對全球貿易造成廣泛影響的美國對等關稅政策下，規模龐大的華強北市場自然也難以倖免。近期，面對客戶需求，不少店家已開始提高價格，例如顯示卡在過去一周內漲價了300元至400元（人民幣．下同）。

據內媒報道，多名華強北的商家表示，自上周以來，CPU和GPU的價格波動明顯。此外，儲存類產品最近也出現了約10%的漲幅。晶片的銷售同樣受到關稅戰的影響。一名業者表示，由於關稅政策可能隨時變動，需支付更高的關稅，這使得產品銷售成本增加，部分商家因此選擇觀望。短期內，關稅影響難以消除，進口業務幾乎已經停滯。

雖然華強北市場看似因關稅而冷卻，但不確定性反而造成全球貿易的波動，一些敏銳的業者將此視為賺錢的良機，報道稱華強北或將成為首批在關稅戰中獲利的地方。

華強北被稱為「電子第一街」。（上海證券報）

業者指出，最近幾天華強北市場出現「一天一個報價」，甚至有店家暫停報價。這些暫停並不意味著產品短缺，而是對一些有炒作潛力且難以替代的晶片暫停報價和接單，因為這些產品在未來可能會出現價格上漲。

報道稱，這輪炒作主要基於中美之間不斷上升的關稅。此外，中國海關總署公告指出，原產於美國的晶片等產品，若在4月10日12時1分前啟運並於5月13日24時前完成申報進口，則可豁免關稅。

然而，截至目前，許多報關企業人士表示仍不清楚需要提供哪些資料以爭取關稅豁免，部分地區的海關也對應準備的證明感到困惑。

報道總結，在新關稅正式實施前，市場將持續維持混亂狀態，而對相關業者來說，這些資訊落差都是賺錢的空間。