關稅戰｜萬元袋在華買可省千元　美國人開始選擇「反向代購」

隨著特朗普政府的關稅政策日益嚴厲，許多美國人開始選擇「反向代購」，計劃飛往中國購物。4月17日，在四川成都定居的美國人埃利斯在接受內媒採訪時透露，她和朋友們討論過前往中國代購的想法，認為在240小時的免簽政策和境外旅客退稅的推動下，能夠節省不少開支。他們算了筆賬，顯示價值一萬元人民幣的包，在中國買可省千元。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

據《封面新聞》報道，埃利斯表示，如果關稅上漲，商家將上浮的成本開銷轉嫁給消費者，但大家並不想為此買單。她提到在社交媒體上看到美國網友發影片，分享了到中國旅遊的計劃，不僅免簽，還可以離境退稅，並鼓勵大家互相幫忙帶商品。

「大家都覺得是個好主意，也有不少朋友找我咨詢成都的購物和旅遊攻略」，埃利斯和朋友們計算了一下，發現購買一個價值一萬元的名牌包，在中國退稅後可節省約1000元。成都的多個商場，如IFS和SKP等，均提供「即買即退」的退稅服務，這對國際旅客來說極具吸引力。

埃利斯又表示，大家還很喜歡中國的熊貓，因此在成都買熊貓玩偶、茶葉等非常有性價比，「來旅行順便幫親朋好友代購一些商品，把路費賺回來應該沒問題」。埃利斯認為，離境退稅的政策能夠吸引不少國際遊客到中國旅行，在感受當地文化的同時，也能以實惠的價格買到心儀的商品。

網友分享在華購物攻略。（封面新聞）

不少美國留學生也響應這一潮流。李小渺（化名）表示，學生們在互幫群中交流折扣信息，並希望能找到人幫忙帶生活用品，因為許多商品在中國的價格更具競爭力。

她介紹道，大部分同學們的代購需求都是生活用品，包括化妝刷、手機殼、電飯煲等。她舉例，同款的保溫水杯在美國的售價比中國的售價貴100元。她雖然還不太清楚關稅上漲會在哪些地方增加她的日常開銷，但認為也應當保持節儉，並會推薦班上其他國家的同學去中國旅行，順便「買買買」。

為了促進國際交流和旅遊消費，中國近期持續優化出入境政策。根據國家移民管理局的數據，自2024年12月17日起，中國將對54國人員實施240小時過境免簽，政策適用口岸從39個增至60個，適用省份從19個增至24個。

在4月15日的新聞發布會上，發言人林勇勝指出，這一政策自實施以來，來華外籍旅客人數大幅增長，截至3月31日，全國各口岸入境外國人次達921.5萬，比去年同期增長40.2%，其中657萬人次為免簽入境。

離境退稅點。（封面新聞）

此外，4月8日，國家稅務總局公布了推廣境外旅客購物離境退稅「即買即退」服務的公告，將該服務從試點擴展至全國。根據現行政策，外國旅客在中國連續居住不超過183天，單日單店消費滿500元人民幣即可辦理退稅，退稅率為11%。