004型核航母呼之欲出？美媒：武漢航母樓改建如「福特號翻版」

美國軍事觀察網站「戰區」（The War Zone）近日指出，位於湖北武漢的全尺寸陸基航母實驗設施（航母樓）正在進行大規模改建，或與中國新一代航空母艦建造計劃密切相關。報道推測，這艘尚未公開的新航母可能採用類似美國「福特號」的核動力設計，若屬實，將成為中國首艘理論上具備無限航程的核動力航母。



該網站根據4月6日拍攝的衛星照片顯示，武漢陸基航母模型已出現明顯變化，包括整體飛行甲板寬度加大，以及艦島上層建築重新設計並後移，其外觀布局與美國最新核動力航母「福特號」相似。

中國新一代航母的進度情況一直受到美媒關注，圖為今年初內地網傳的武漢陸基航母設施新照片。（微博@珠簾大寨主）

同時，衛星圖像也捕捉到艏部甲板上擺放了若干機型的模型，雖然多數以深色防水布覆蓋難以辨識，報道推測其中至少包括殲-15艦載機、殲-35隱形艦載機與空警-600艦載預警機等模型，顯示中國可能正進行相關艦載航空裝備的無線電射頻測試及甲板適配試驗。

報道指出，該設施早年曾模擬001型與002型航母（即遼寧艦與山東艦）的滑躍甲板設計，後續則參照003型福建艦進行更新。如今的大幅改建，顯示出中國已可能著手研製更高階、或稱為「004型」的國產航母。

對於外界關於中國建造核動力航母的關注與推測，國防部曾在3月14日例行記者會上作出回應。內媒《觀察者網》即曾報道，國防部新聞發言人張曉剛回應相關傳聞時，稱「有關媒體的報道純屬猜測。中國始終依據國家安全需要和裝備技術發展情況，綜合考慮航母建設問題」。